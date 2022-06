Emerytura to świadczenie pieniężne wypłacane seniorom, którzy osiągnęli określony wiek - w Polsce jest to obecnie 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn - oraz staż pracy. W ostatnim czasie opinię publiczną rozgrzewa jednak projekt tzw. emerytury stażowej, na którą można byłoby przejść wcześniej. Co warto o niej wiedzieć?

Emerytura stażowa - czym różni się od tradycyjnej emerytury?

Aktualnie zasady korzystania ze świadczenia emerytalnego określane są przez ustawę z października 2017 r. Wtedy wiek emerytalny został obniżony - wcześniej, przez pewien czas wynosił on 67 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Oprócz osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego warunek nabycia prawa do comiesięcznego świadczenia pieniężnego stanowi także opłacanie składek w ZUS. Wbrew powszechnej opinii o prawie do emerytury nie decyduje natomiast staż pracy - ma on jednak znaczący wpływ na jej wysokość.

Emerytura stażowa miałaby wprowadzać spore zmiany - zgodnie z jej założeniami postawę do przyznawania oraz wyliczania stawki świadczenia miałby stanowić nie wiek, a właśnie liczba przepracowanych lat. Zgodnie z projektem, na taką wcześniejszą emeryturę mogłyby przejść kobiety po przepracowaniu 35 lat (39 lat okresu składkowego i nieskładkowego) oraz mężczyźni ze stażem pracy wynoszącym minimum 40 lat.

Oznacza to, że kobieta, która rozpoczęła opłacanie składek w wieku 20 lat, mogłaby skorzystać z emerytury stażowej już w wieku 55 lat, a ta pracująca od 18- roku życia nawet w wieku 53 lat.

Emerytura stażowa dawałaby prawo do skorzystania ze świadczenia młodszym osobom - głównym warunkiem byłoby zdobycie określonego stażu pracy, nie wiek

Emerytura stażowa - dla kogo i na jakich warunkach?

Zgodnie z projektem, alby skorzystać z emerytury stażowej, konieczne będzie złożenie do ZUS-u stosownego oświadczenia, informującego o tym, że ilość wniesionych składek wystarczy na pokrycie comiesięcznej emerytury w wysokości przynajmniej 120 proc. najniższego świadczenia.

Warto zaznaczyć, że przejście na emeryturę stażową byłoby dobrowolne. Postulat wprowadzenia wcześniejszego świadczenia najmocniej wspierają związki zawodowe - przede wszystkim rolnicy i nauczyciele - jednak jeśli weszłaby ona w życie, byłaby dostępną również dla innych grup społecznych.

Ile wyniesie emerytura stażowa?

Nie ma przewidzianej jednej, określonej wysokości tego typu świadczenia. Tak, jak w przypadku tradycyjnej emerytury, otrzymywane z ZUS-u pieniądze uzależnione są on wysokości odprowadzanych składek. Z pewnością jednak nie mogłaby być ona niższa niż określone przepisami minimalne świadczenie.

Można się jednak domyślić, że krótszy o kilka lat okres składkowy w wielu przypadkach przełoży się na niższą wysokość wypłat. Szczególnie dotknięte tą sytuacją mogą stać się kobiety.

Ile wyniesie emerytura stażowa? Wszystko zależy od wysokości wniesionych składek.

Emerytura stażowa - na jakim jest etapie? Kiedy wejdzie w życie?

Pojęcie emerytury stażowej pojawiło się w projekcie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Trafił on do sejmu pod koniec 2021 r. Gdyby został on przyjęty, wcześniejsze emerytury mogłyby zacząć obowiązywać już od 2023 r. Obecnie nie wiadomo jednak, jaki będzie ich dalszy los.

Mimo że obietnica wprowadzenia emerytur stażowych była jednym z filarów ostatniej kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, jednym z jej przeciwników jest premier Mateusz Morawiecki. W niedawnej wypowiedzi zauważył on, że z tego powodu "nasz wiek emerytalny, który dzisiaj jest jednym z najniższych, czy jednym z niższych w Europie, byłby jeszcze niższy". Problem stanowi również fakt, że podpisany przez Polskę KPO zakłada podniesienie wieku emerytalnego.

Obecnie można ubiegać się jedynie o emeryturę pomostową lub wcześniejszą emeryturę z powodu trudnych warunków pracy, lub pracy w szczególnym charakterze.

***