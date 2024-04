Wielkanocny test na spostrzegawczość. Czy znajdziesz odmiennego króliczka?

Różnorodne zagadki mogą być dobrą formą pracy intelektualnej. Wpływają także na logiczne myślenie i kreatywność. Dzisiaj przedstawimy ci jedno z ćwiczeń, które warto potraktować jako rozrywkę. Zwłaszcza że jest to okres wielkanocny, w którym powinniśmy poświęcić czas na odpoczynek i rodzinę. Podziel się zagadką z bliskimi i spróbujcie rozwiązać ją wspólnie.

Na poniższym obrazku znajdują się króliki, jednak jeden z nich różni się pewnym detalem... Czy jesteś w stanie go dostrzec? Weź stoper do ręki i postaraj się rozwiązać łamigłówkę w mniej niż 10 sekund. Gotowy? Start!

Łamigłówka INTERIA.PL

Udało ci się rozwiązać naszą zagadkę? Oznacza to, że jesteś bardzo spostrzegawczą osobą i nie dałeś się rozproszyć wielkanocnym klimatem. Jeśli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na rozwiązywanie testów na spostrzegawczość wpływa wiele czynników, takich jak stres lub zmęczenie. Dodatkowo może przyczyniać się do tego np. wada wzroku lub po prostu zatraciłeś się w świątecznym okresie. Na poniższym obrazku znajdziesz prawidłową odpowiedź.

Prawidłowe rozwiązanie opracowanie własne INTERIA.PL

Świąteczna zagadka matematyczna. Co kryje się za znakiem zapytania?

Jeśli z poprzednim zadaniem poradziłeś sobie śpiewająco, to sprawdźmy, jak się ma twoja umiejętność logicznego myślenia. W okresie Wielkanocy może to być kłopotliwe, gdyż zazwyczaj skupiamy się na przyjemnościach i smakołykach. Oto jedno z naszych ćwiczeń matematycznych. Jednak ostrzegamy, nie będzie łatwo. Na poniższym obrazku znajdziesz zagadkę, a twoim zadaniem jest odkrycie, co kryje się za znakiem zapytania. Gotowy? Powodzenia!

Zagadka matematyczna opracowanie własne INTERIA.PL

Udało się? Gratulacje! Jeśli nie, to pamiętaj, że liczy się to, że spróbowałeś. Może twojej rodzinie pójdzie lepiej? Koniecznie to sprawdź. Oto poprawne rozwiązanie naszej zagadki matematycznej .

20 + 20 + 20 = 60

20 + 3 + 3 = 26

3 + 2 + 2 = 7

1 + 3 x 20 = 61

Rozwiązanie zagadki matematycznej opracowanie własne INTERIA.PL

Wielkanocny test osobowości. Poznaj się od innej strony

Psychotest opracowanie własne INTERIA.PL

Jeśli wybrałeś pierwszą pisankę, oznacza to, że jesteś osobą przepełnioną energią życiową. Masz jasne podejście do wszystkiego i wolisz trzymać się pozytywnych emocji. Drzemie w tobie dusza artystyczna. Twoja pomysłowość zaskakuje innych, gdyż potrafisz wyrażać siebie na wiele sposobów. Starasz się pokazywać wszystkim dookoła, że jesteś bardzo entuzjastyczna i zrównoważona. Jednak czasem potrafisz być postrzegana inaczej. Niektórzy uważają, że jesteś osobą płytką i powierzchowną. Przywiązujesz dużą uwagę do wyglądu i łatwo oceniasz po pozorach. Zdaniem otoczenia, twój nadmierny optymizm nie jest autentyczny i maskujesz prawdziwe uczucia pod uśmiechem.

Natomiast jeżeli bardziej podoba ci się druga pisanka, to znak, że jesteś człowiekiem zróżnicowanych i wszechstronnym. Potrafisz cieszyć się z wielu zainteresowań. Masz elastyczne podejście do życia i cenisz sobie życie w biegu. Jesteś także bardzo tolerancyjną osobą, która ma przyjazne nastawienie do niemalże każdego. Jednak, gdy już ktoś cię zdenerwuje, to lepiej nie wchodzić ci w drogę. Jesteś zawsze gotowy podejmowania się nowych wyzwań. Niektórzy jednak uważają, że twoim działaniom brakuje klarowności, a twoje decyzje są niejednoznaczne. Masz skłonności do zachwiań emocjonalnych, przez co często nie radzisz sobie z uczuciami.

Jeśli wybrałeś trzecią pisankę z elementami złota, oznacza to, że jesteś osobą, która żyje, by inspirować. Potrafisz natchnąć nawet najbardziej zablokowanego w sobie artystę lub twórcę. Masz w sobie tę iskierkę kreatywności, która przyniesie ci w życiu wiele możliwości i sukcesów. Ważna jest dla ciebie również duchowość i wzrost osobisty. Jesteś bardzo wrażliwy na tym punkcie. Jednak istotne są dla ciebie także aspekty materialne i bogactwo. Niektórzy mogą odbierać to jako próżność i materializm. Bliscy widzą w tobie także chciwość, a twoje czyny nie są bezinteresowne. Bywasz także zazdrosny i zawistny.

