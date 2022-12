Wizjonerka Aida zaapelowała do Polaków. Chodzi o ostatnie dni grudnia

Kim jest wróżka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz to znana w Polsce wizjonerka. Jest Gruzinką, jednak na stałe mieszka w Polsce. Zdolności do przepowiadania przyszłości - jak sama twierdzi - odziedziczyła po babci. W co drugim pokoleniu rodziny Kosojan-Przybysz rodzi się z tym darem najstarsza córka. Wizjonerka niejednokrotnie podkreślała, że nie lubi określać się mianem wróżki, nie szuka rozgłosu ani sławy. Ma nadzieję, że jej przesłania będą trafiały to jak największej liczby odbiorców - w tym też celu regularnie dzieli się nimi w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją tysiące internautów.

Oprócz porad, przesłań na dany dzień i swoich osobistych przemyśleń, ostatnio dużą popularnością na profilu wizjonerki cieszą się spotkania "live", które to organizuje wraz z dziennikarką i prezenterką - Beatą Sadowską. Obie panie są również współautorkami webinarów o tematyce mistycznej.

Wróżka Aida o 2023 roku: "Będzie rokiem klucza"

Na ostatnim nagraniu, zamieszczonym na Instagramie 13 grudnia br., wróżka Aida porusza wątek kończącego się roku 2022 - radzi, jak go dobrze pożegnać oraz szczęśliwie i owocnie przeżyć kolejny.

- Jaki będzie ten nowy rok 2023? - zapytała wizjonerkę Beata Sadowska.

Nowy rok będzie rokiem klucza. Pozwoli nam pewne rzeczy "pootwierać" i "pozamykać" w sobie. Rok klucza to otwieranie i zamykanie drzwi. Zbliżający się rok to również rok podejmowania decyzji.

Wizjonerka wyjaśniła, że przyszły rok będzie czasem obserwowania i bycia w przestrzeni, która do nas należy. Jej zdaniem ważne jest abyśmy "byli w sobie". Bardzo często bowiem na co dzień skupiamy się na wielu ważnych naszym zdaniem rzeczach, zapominając przy tym o własnych potrzebach.

Wróżka Aida odpowiada na pytania internautów i radzi jak przeżyć rok 2023

Aida odpowiedziała również na pytanie, które często wysyłają do niej w wiadomościach prywatnych internauci: "co zrobić ze spisanymi żalami"?

Palimy. Pozwólmy "z dymem" odejść tym emocjom, które nagromadziły się w naszych sercach. Myśli się nie widzi, myśli się czuje, myśli się tworzy, tak samo żal. Trzeba otworzyć to wewnętrzne okno, w którym go zamknęliśmy. powiedziała wizjonerka

Wróżka Aida ma do internautów również ważne przesłanie, o którym opowiedziała podczas ostatniej transmisji:

Każdy rok trzeba pożegnać z ogromnym szacunkiem, bo każdy coś wnosi i zabiera. Wydaje mi się, że rok 2022 to taki rok korytarza, którym wejdziemy w nowe drzwi. wyjaśniła Aida

Nie zabrakło także rad odnośnie zachowań i przyzwyczajeń, których zdaniem wizjonerki powinniśmy się wystrzegać.

Kluczowym słowem w przyszłym roku będzie "pretensja". Musimy uważać, aby pretensje nie brały góry nad naszymi sercami, nie budujmy w sobie wewnętrznych murów. Pretensje potrafią zasłaniać rzeczywistość. dodała

W dalszej części nagrania wróżka Aida mówi również czym jest zazdrość i dlatego przyszły rok to dobra okazja, aby tłumić w sobie to uczucie. Tłumaczy, że zazdrość to coś, co niszczy nas od środka - zamiast tego lepiej jest cieszyć się z sukcesów innych, bo świat byłby nudny, gdyby wszyscy ludzie mieli jednakowe osiągnięcia.

Beata Sadowska dodała natomiast, że nie ma dobrej zazdrości, każdy jej rodzaj jest negatywnym, toksycznym zjawiskiem, który może niszczyć relacje międzyludzkie.