Wizyta u fryzjera okazała się koszmarem. Zapłaciła krocie!

TikTokerka chciała zmienić coś w swoim wyglądzie, dlatego też umówiła się na wizytę w salonie fryzjerskim. Chciała, by połowa włosów była blond, a druga brązowa. Na nagraniu dokładnie pokazała jakiego efektu oczekiwała oraz to, jak wyglądają jej włosy po koloryzacji.

Kobieta pokazała, że kolor po blond stronie jest nierówny. Dokładnie widać, że u nasady włosy są mocno rozjaśnione i przechodzą w pomarańczowy kolor, który jest widoczny już w połowie długości.



W kolejnym filmie kobieta wyjaśniła, że fryzjerka, która wykonywała koloryzację robiła to pierwszy raz. Ponadto TikTokerka jest zdania, że fryzjerka zamiast brązowej farby użyła czarnej, a nierówny kolor wynika z tego, że w salonie pojawiła się kolejna klientka i fryzjerka starała się skończyć jak najszybciej.



Kobieta za wizytę zapłaciła 140 dolarów, a do tego zostawiła 30 dolarów napiwku. Przed wyjściem z salonu nie wiedziała, że koloryzacja jest nieudana. Zorientowała się, dopiero gdy wsiadła do samochodu i założyła okulary.



Po zadzwonieniu do salonu fryzjerka stwierdziła, że nie poprawi nieudanej koloryzacji. TikTokerka zdecydowała, że sama spróbuje wyrównać kolor w domowych warunkach.



