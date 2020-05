Włoski region Emilia Romagna otwiera się dla turystów

Już jest decyzja, na którą czekało wielu! Od 3 czerwca słoneczna Italia otwiera granice dla turystów. Niepowtarzalna atmosfera Włoch od lat przyciąga turystów z całego świata. Bajeczne kurorty, pyszne jedzenie, malownicze krajobrazy i zachwycające zabytki – to wszystko będzie możliwe podczas wakacji w 2020 roku.

Niepowtarzalna atmosfera Włoch od lat przyciąga turystów z całego świata

Powrót do normalności

Według badania zrealizowanego we współpracy regionu Emilia Romagna i Unioncamere Tourism Observatory (włoska Agencja Turystyczna i Izba Handlowo-Przemysłowa), na skutek pandemii koronawirusa tylko w okresie marzec-sierpień 2020 r. region może spodziewać się spadku przyjazdów o 19,2 mln (-42%). To oznacza spadek obrotów o ok. 1.180 mln euro.

I choć tegoroczne wakacje nie będą takie same jak dotychczas, przedstawiciele turystyki z Włoch nie załamują rok.

- Od 3 czerwca Włochy całkowicie ruszą z miejsca. Można będzie podróżować między regionami. Jesteśmy gotowi przyjąć bezpiecznie obywateli europejskich, którzy chcą spędzić wakacje w Italii - powiedział szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Włochy i ich bogaty w trakcje region Emilia Romagna już czekają na gości. Z decyzji podjętych przez rząd cieszą się mieszkańcy kraju oraz turyści spragnieni włoskich wakacji, hotelarze i restauratorzy gotowi na start sezonu oraz wszyscy ci, którzy czekają na powrót do nowej normalności. Pytanie - jaka będzie ta nowa normalność?

Bezpieczeństwo! To słowo jest odmieniane przez wszystkie przypadki i będzie kluczowym motywem wakacji 2020.

Kurorty w Rimini, Cesantico, Riccione, Ravenna, czy Chioggia zapraszają na wypoczynek wszystkich spragnionych włoskich wakacji. W celu zachowania wszelkich higienicznych obostrzeń wydano postanowienia dotyczące pobytu na plaży. Wejście na teren kąpielisk czy plaż musi odbywać się w sposób uporządkowany, należy unikać zgromadzeń i zachować bezpieczne odległości.

· Wokół jednego parasola należy zachować 12 metrów kwadratowych wolnej powierzchni, a między leżakami 1,5 metra.

· Wszelkie sprzęty - leżaki, parasole, stoliki - i pomieszczenia - toalety, prysznice i kabiny - będą regularnie czyszczone i dezynfekowane.

· Catering i obsługa baru będzie możliwa bezpośrednio w wyznaczonym miejscu (pod parasolem/przy leżaku).

· Przy wejściu na plaże personel będzie mierzył temperaturę przybyłym. Odwiedzający z temperaturą powyżej 37,5 stopnia Celsjusza nie będą mieli wstępu na plażę.

· Miejsca do plażowania będą zamawiane telefonicznie lub za pomocą aplikacji na smartfon.

· Na plażach bezpłatnych będzie obowiązywać ograniczona liczba miejsc.

· Zwolnienia w zakresie odległości międzyludzkich nie będą dotyczyć członków rodziny lub grupy znajomych przebywających w jednym apartamencie czy pokoju.

Plażowiczom będą towarzyszyli stewardzi dbający o bezpieczeństwo i zachowanie wprowadzonych zasad. Wyposażeni w urządzenia i sprzęt ochronny (np. maski lub osłony) będą wspierać turystów oraz informować o zasadach konsumpcji żywności i napojów, uprawiania sportu czy korzystania z placów zabaw dla dzieci.

Wśród różnych wskazań w zakresie noclegów wymienia się konieczność zachowania odpowiedniej odległości od innych, regularną dezynfekcję, zakaz happy hours, degustacji i szwedzkich bufetów, zabaw tanecznych i imprez muzycznych, a także wspólnego korzystania z windy przez gości hotelowych.

Wymarzone włoskie wakacje

- Uśmiech był zawsze naszą wizytówką. Mimo obecnej sytuacji, możemy się z Wami zobaczyć i zagwarantować bezpieczne wakacje. Plaże Wybrzeża Romanii to idealne miejsce, aby odetchnąć od codziennych obowiązków. Zaplecze Riwiery, z jej malowniczymi wioskami i pięknymi panoramami, oraz miasta ze sławnymi dziełami sztuki sprawiają, że region jest miejscem do odpoczynku zarówno dla ciała, jak i umysłu - mówi Andrea Corsini, członek Rady ds. Mobilności, Transportu, Infrastruktury, Turystyki i Handlu włoskiego regionu Emilia Romagna.

Do pobytu w regionie i jego nadmorskich kurortach zachęcają doskonałe wyniki badania przejrzystości i czystości wody zrealizowane przez Regional boat Daphne Operational Structure of Arpae. Wyniki przewyższają nie tylko średnią europejską i włoską, ale także hiszpańską i portugalską. Emilia Romagna jest gotowa na przyjęcie gości i zapewnienie im bezpieczeństwa. Wszystkie niepowtarzalne walory regionu, jak zabytki UNESCO, malownicze wioski, panorama Apeninów, wyjątkowe smaki regionalnej kuchni, ośrodki termalne i Motor Valley, czekają na turystów.