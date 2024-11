Wartości odżywcze i kaloryczność pomelo

Pomelo jest źródłem wielu witamin, m.in. witaminy C, dzięki czemu wspiera odporność i wykazuje działanie antyoksydacyjne. Jest także bogate w witaminy z grupy B, takie jak witamina B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3 (niacyna) i B6, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Ten egzotyczny owoc zawiera również znaczną ilość potasu, która pokrywa aż 40 proc. dziennego zapotrzebowania na ten minerał, co korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy.

Pomarańcza olbrzymia (bo tak również nazywane jest pomelo) jest cennym źródłem beta-karotenu i błonnika, które wspierają trawienie i pomagają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Dodatkowo charakteryzuje się bardzo niską kalorycznością — 100 g pomelo zawiera tylko 38 kcal. Co ciekawe, białe błonki owocu, tzw. albedo, są bogate w pektyny i witaminy, dlatego warto spożywać je razem z miąższem. Ze względu na bogactwo witamin i minerałów oraz niską kaloryczność, pomelo to idealne urozmaicenie diety wszystkich dbających o zdrowy tryb życia.

Pomelo nazywane jest inaczej pomarańczą olbrzymią lub szadokiem Canva Pro INTERIA.PL

Na co pomaga pomelo?

Pomelo charakteryzuje się licznymi właściwościami prozdrowotnymi. Przyczynia się do regulacji ciśnienia krwi oraz rytmu pracy serca, a także zmniejsza ilość cholesterolu. Dodatkowo pomaga utrzymać równowagę wodno-elektrolitową, dzięki czemu łagodzi dolegliwości związane z kacem. Za sprawą wysokiej zawartości witaminy C, pomelo chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które przyczyniają się do przyspieszenia procesów starzenia.

Egzotyczny owoc pomaga na zgagę, ponieważ jego sok ma właściwości zasadotwórcze. Z tego względu jest również polecany dla osób zmagających się z refluksem żołądkowo-przełykowym. Za sprawą niskiego indeksu glikemicznego, wynoszącego 30, pomelo jest także polecane dla osób z cukrzycą. Mało kto wie, że jego gorzkie białe błony są cennym źródłem bioflawonoidów — przeciwutleniaczy, które hamują rozwój komórek nowotworowych.

Jak obrać pomelo?

Pomelo ma grubą i gąbczastą skórę, dlatego przed spożyciem należy najpierw obrać owoc. Aby dobrać się do soczystego miąższu, trzeba naciąć skórkę pomelo od wierzchołka do spodu. Następnie należy odkroić zarówno spód, jak i wierzchołek owocu. Po tym wystarczy jedynie usunąć skórkę pomelo wraz z białymi błonkami.

Wspomniane błony są zdrowe, jednak bardzo gorzkie w smaku. Jeżeli się je pozostawi na cząstkach owocu, ich goryczka może przyćmić delikatny smak pomelo. Chociaż w spożywaniu na surowo mogą się nie sprawdzić, błonki pomelo będą idealnym dodatkiem np. do koktajli. Jednak należy mieć na uwadze, że nawet niewielka ilość może być odczuwalna.

Aby dobrać się do soczystego miąższu, trzeba naciąć skórkę pomelo od wierzchołka do spodu Canva Pro INTERIA.PL

Jak jeść pomelo?

Pomelo najczęściej spożywa się na surowo, jako dodatek do sałatki owocowej lub osobna przekąska. Oprócz tego może być również przetwarzany na różnego rodzaju konfitury czy marmolady. Z soczystego miąższu pomelo warto wycisnąć sok, który jest świetnym dodatkiem do sosów czy marynat. Ponadto kandyzowana skórka owocu jest doskonałym dodatkiem do ciast i deserów. Oto kilka prostych przepisów z wykorzystaniem pomelo:

Sałatka z pomelo

Do sałatki należy przygotować zawczasu moździerz i tłuczek oraz kilka niezbędnych składników.

Składniki dressingu:

1 sztuka czerwonej papryczki chili;

10 ml syropu daktylowego;

2 łyżki sosu sojowego;

2 łyżki soku z limonki.

Składniki sałatki:

1 owoc pomelo;

4 łyżki płatków kokosowych;

60 g niesolonych orzechów ziemnych;

1 sztuka szalotki;

2 garście świeżej mięty;

1 sztuka trawy cytrynowej.

Przygotowanie dressingu:

Drobno posiekać papryczkę chili i wrzucić ją wraz z resztą składników do moździerza. Ucierać do powstania jednolitego sosu.

Przygotowanie sałatki:

Podprażyć płatki kokosowe na rozgrzanej patelni do osiągnięcia złotego koloru. Obrać pomelo i podzielić jego cząstki na mniejsze kawałki. Posiekać miętę i orzeszki ziemne. Trawę cytrynową rozbić tłuczkiem i drobno posiekać. Szalotkę pokroić w cienkie talarki. Przygotowane wcześniej składniki włożyć do miski i polać dressigiem. Całość wymieszać i podać z ulubionymi dodatkami. Smacznego!

Koktajl z pomelo i bananem

Do koktajlu należy przygotować zawczasu blender lub malakser oraz kilka niezbędnych składników.

Składniki koktajlu:

3 cząstki pomelo;

1 owoc banana;

250 ml mleka;

1 łyżeczka cukru wanilinowego;

2 łyżeczki cukru.

Przygotowanie koktajlu:

Obrać pomelo i banana oraz podzielić je na mniejsze kawałki. Przygotowane owoce włożyć do blendera. Dodać mleko oraz resztę składników. Całość zblendować i przelać do mniejszych szklanek. Smacznego!

Kiedy nie można jeść pomelo?

Pomelo jest cennym źródłem wielu witamin i minerałów, jednak pomimo tego istnieją pewne przeciwwskazania do jego spożycia. Pomelo nie powinny jeść osoby z niskim ciśnieniem krwi. Ponadto owoc ten hamuje działanie enzymów wątrobowych, przez co może niekorzystnie wpływać na metabolizm niektórych leków. Pomelo może zwiększyć ich stężenie we krwi.

Przeciwwskazaniem do spożywania tego owocu jest również skłonność do alergii pokarmowych. Osoby uczulone na cytrusy nie powinny jeść pomelo. Po spożyciu owocu w takim przypadku należy monitorować reakcję organizmu i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Objawy alergii po zjedzeniu pomelo mogą obejmować obrzęk ust, gardła lub języka oraz zaczerwienienie i swędzenie skóry.

