Kurtki puchowe świetnie izolują nasze ciało przed chłodem, więc na jesienną słotę lub zimowe mrozy są idealną częścią garderoby. Taka odzież jest również lekka i zazwyczaj nie krępuje ruchów, dlatego ta zależność przemawia ponownie na jej plus. Warto wiedzieć, że nie każda z nich nadaje się do domowego prania, dlatego trzeba sprawdzać metkę zamieszczoną przez producenta. Jeśli jednak nie ma ku temu przeciwwskazań, pranie powinno odbywać się pod pewnymi warunkami i tylko w ostateczności, kiedy kurtka puchowa jest już bardzo brudna.

Pranie w pralce wydaje się łatwiejsze, ale też rządzi się swoimi prawami. Najpierw trzeba przygotować kurtkę puchową: trzeba opróżnić kieszenie oraz wywrócić ją na lewą stronę. Niektórzy zaś polecają, aby wcześniej tę odzież namoczyć, ale nie jest to specjalnie wymagane. Trzeba pamiętać jednak o jednej kwestii - szuflada na detergenty powinna być czysta na tyle, aby nie znajdowały się tam resztki proszku do prania, który może zniszczyć delikatne poszycie kurtki. Zamiast tego, trzeba użyć specjalnego środka do prania puchu. Jeśli ubranie jest już w pralce, wybieramy delikatny program z niską temperaturą: np. przeznaczony do prania wełny. Dla lepszego efektu, do bębna pralki wraz z kurtką można włożyć dwie/trzy piłeczki tenisowe, które w trakcie wirowania będą rozbijały puch.