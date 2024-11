Jak wyczyścić ruszt za pomocą płynu do mycia naczyń?

Jeśli ruszt nie jest bardzo zabrudzony, najlepiej po wystygnięciu umieścić go w dużej misce z gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i zostawić na całą noc. Rano całość należy wyszorować gąbką, a następnie spłukać i wytrzeć do sucha.