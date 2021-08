Worki ryżu zastępują im dzieci! W Japonii to coraz częstsze

Życie i styl

Rodzice w Japonii wysyłają torby ryżu ważące tyle samo, co ich noworodki do krewnych, którzy nie mogą odwiedzić dzieci z powodu pandemii. Torby są dostępne w wielu różnych wzorach, niektóre mają kształt dziecka owiniętego w kocyk. Czy trend dotrze również do Europy?

Zdjęcie Dzięki workom ryżu z zaprasowanym zdjęciem niemowlaków krewni czują się tak, jakby przytulali noworodka / 123RF/PICSEL