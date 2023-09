Wpadki w "Familiadzie"

Gwiazdy Leszek Lichota jako profesor Wilczur. Co wiadomo o jego życiu? Pierwszy odcinek "Familiady" wyemitowano w 1994 roku. Przez niemal 30 lat teleturniej cieszy się niesłabnącą popularnością i oglądalnością. Niezmiennie program prowadzi Karol Strasburger, który za sprawą m.in. poczucia humoru cieszy się sympatią widzów. W każdym odcinku stara się ich rozbawić swoimi słynnymi żartami.

Przez lata emisji w programie pojawiło się mnóstwo zabawnych sytuacji, które szybko stały się hitem sieci. Jedną z nich jest m.in. słynna lama, czyli odpowiedź jednej z uczestniczek na pytanie "Więcej niż jedno zwierzę to?". Tego typu sytuacje są zazwyczaj wynikiem stresu, który wiąże się z wystąpieniem przed kamerą.

Zdjęcie Karol Strasburger prowadzi "Familiadę" od 1994 roku / Jan Bogacz/TVP/East News / East News

Litera, która jest również cyfrą rzymską. Odpowiedź zaskoczyła Karola Strasburgera

W niedzielnym odcinku "Familiady" 24 września jak zwykle konkurowały ze sobą dwie drużyny. Tym razem o wygraną w teleturnieju walczyły "Siostry S" oraz "Brodacze".

Wpadki w "Familiadzie" zdarzają się dość często, a do jednej z nich doszło właśnie podczas niedzielnego odcinka. W pamięci widzów na długo pozostanie odpowiedź jednej z uczestniczek na pytanie o literę, która jest również cyfrą rzymską. Pani Daria udzieliła odpowiedzi bardzo szybko, a to sprawiło, że popełniła błąd. Odpowiedziała "pięć", co wyraźnie zdziwiło prowadzącego. Karol Strasburger od razu podkreślił, że chodzi o literę, a nie cyfrę.

Przeciwnik nie spróbował zdobyć punktów dla swojej drużyny. Mężczyzna odparł, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. W konsekwencji konkurencję wygrała grupa pań, która w końcu podała pięć poprawnych liter. Ostatnią z nich podali panowie. Prawidłowe odpowiedzi na to pytanie to: I, X, L, M, C, V.

