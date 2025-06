Z danych opublikowanych przez włoskie Ministerstwo Turystyki w ramach raportu "Come va il turismo in Italia" wynika, że najdroższym regionem turystycznym w sezonie 2024 była Sardynia. To właśnie tam, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu, turyści musieli liczyć się z najwyższymi wydatkami na noclegi. Średnia cena za pokój dwuosobowy wynosiła odpowiednio 217 euro (930 zł) w lipcu i aż 256 euro (1090 zł) w sierpniu - a to koszt tylko jednej doby!