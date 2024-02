Pączek numer jeden

Jeśli wybrałaś pierwszego pączka, oznacza to, że na pozór wydajesz się być bardzo niewinna. Masz nieskazitelne wartości i źle postrzegasz popełnianie błędów zarówno u siebie, jak i u innych. Zazwyczaj jesteś optymistką, którą przepełnia nadzieja na lepsze jutro. Wierzysz w bliskich ci ludzi i swoje moce. Bywasz często perfekcjonistką, a gdy coś nie idzie po twojej myśli, potrafisz być dla siebie surowa. Dążysz do samodoskonalenia charakteru, czasem zapominając o tym, że warto niektóre sprawy odpuścić. Jesteś bardzo pokorna, potrafisz przyjmować rady od innych i wykorzystywać je na swoją korzyść. Jesteś pełna motywacji i cenisz sobie szczerość. Twoją największą wadą bywa uległość wobec najbliższych, czasem trudno jest ci powiedzieć „nie”.

Rada na dziś: spróbuj dać sobie na wstrzymanie. Poświęć ten dzień sobie i spróbuj się zrelaksować, a wyjdzie ci to na dobre.

Zdjęcie Zajrzyj w głąb siebie / pexels.com

Pączek numer dwa

Jesteś osobą zmysłową, która lubi w życiu kierować się przyjemnościami. Ważna jest dla ciebie radość i doświadczenia. Choć lubisz zaznać szaleństwa i spontaniczności, to potrafisz pogodzić je ze zdrowym podejściem. Twoje życie jest zrównoważone. Potrafisz być elastyczna i dostosować się do odpowiednich momentów. Lubisz także podróżować, jesteś otwarta na nową kulturę i perspektywy. Potrafisz także doceniać małe rzeczy w życiu i cieszyć się nimi. Czasem jednak miewasz problemy z podejmowaniem decyzji. Twoje niezdecydowanie może odbijać się nie tylko na tobie, ale również na innych.

Rada na dziś: spróbuj spisać na papier sprawy, które cię niepokoją. Postaraj się podjąć w tych tematach konkretne decyzje, które nie będą miały odwrotu.

Pączek numer trzy

Jeśli wybrałaś tego pączka, oznacza to, że emanujesz na co dzień pozytywną energią, jesteś pełna życia i zawsze gotowa do podejmowania wyzwań. Czasem nawet lubisz doświadczać adrenaliny. Jesteś także osobą uprzejmą i bardzo troskliwą. Potrafisz zaopiekować się bliskimi i zawsze wiesz, czego im potrzeba. Inni cenią w tobie kreatywność i oryginalność. Zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym lubisz wychodzić poza schematy. Twój tok myślenia jest na pewno indywidualny. Jesteś bardzo romantyczna, a w życiu ważna jest dla ciebie miłość. Doceniasz piękno i magię związków, oraz partnerstwa.

Rada na dziś: Spraw sobie dzisiaj prezent. Ciężko pracujesz i dbasz o bliskich, dzisiaj zadbaj o swoje potrzeby. Też są ważne!

Zdjęcie Być może pączek będzie twoją nagrodą? / Getty Images

