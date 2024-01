Roślina numer 1

Jeśli wybrałeś sansewierię gwinejską, oznacza to, że jesteś bardzo silną osobą. Wytrwałość to twoja mocna cecha, a bliscy cię za to cenią. Zawsze wiedzą, że mogą na ciebie liczyć, w każdej sytuacji. Gdy wyznaczysz sobie zadanie, to idziesz prosto do celu. Nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Dodatkowo, jak nikt inny potrafisz skupić się w pracy. Cokolwiek byś nie robił, to i tak będziesz w tym dobry.

Roślina numer 2

Wybrałeś strelicję białą? To znak, że jesteś bardzo elegancką i dumną osobą. Budzisz podziw wśród ludzi, gdy tylko wejdziesz do pokoju. Co ciekawe, nie ma w tobie niczego zwyczajnego. Charakteryzujesz się odmiennością i nie lada indywidualizmem. Znasz swoją wartość i zawsze kierujesz się jasno wyznaczonymi przez siebie zasadami. Twoja stanowczość jest twoją siłą. Dodatkowo potrafisz zachować spokój niemal, w każdej sytuacji.

Zdjęcie Jesteś osobą pełną klasy / @jacoblund / materiał zewnętrzny

Roślina numer 3

Jeżeli wybrałeś anturium to znak, że twoją mocną stroną jest miłość i namiętność. Potrafisz rozkochać w sobie niemalże każdego. Potrafisz robić romantyczne gesty i wyrażać głębokie uczucia. To bardzo dobre umiejętności! Partnerzy nie są w stanie się tobą znudzić. Dodatkowo jesteś bardzo optymistyczną oraz radosną osobą. Przyjaciele uwielbiają przebywać w twoim towarzystwie, gdyż zawsze się przy tobie dobrze czują i wiedzą, że dodasz im otuchy.





Roślina numer 4

Jeśli wybrałeś monsterę, oznacza to, że w życiu dążysz do samorozwoju. Jak nikt inny chłoniesz wiedzę i uczysz się nowych umiejętności. Wszystko przychodzi ci łatwością. Jesteś stworzony do tego, aby osiągać sukcesy zawodowe. Jesteś skazany na życie w obfitości i dostatku. Mimo tak wielu zalet jesteś skromną osobą, która szanuje innych. Choć nie jesteś bardzo popularną osobą, to przyciągasz do siebie szczerych i wartościowych ludzi. Stawiasz na jakość, a nie na ilość.

Zdjęcie Nauka jest dla ciebie niczym zabawa / @shotprime / materiał zewnętrzny

Roślina numer 5

Wybrałeś roślinę "pilea"? Oznacza to, że masz rękę do pieniędzy. W jakichkolwiek interes się nie zaangażujesz, to podwajasz zysk bez większego wysiłku. Masz również bardzo dobrą intuicję, to właśnie pomaga ci w sprawach zawodowych. Wiesz, kiedy masz się zaangażować, a kiedy lepiej się wycofać. Dodatkowo jesteś bardzo opiekuńczy. Wiesz, czego potrzeba drugiej osobie. Bliscy są ci za to wdzięczni. Dobrze sprawdzisz się zarówno jako pracownik korporacji, jak i pracownik społeczny. Możesz wszystko!

Zdjęcie Masz nosa do pieniędzy! / Getty Images

Roślina numer 6

Jeśli postanowiłeś wybrać kaktusa san pedro, to znak, że jesteś zrównoważony i przepełniony harmonią. Świetnie radzisz sobie ze sprawami zdrowotnymi i leczniczymi. Potrafisz postawić diagnozę na pierwszy rzut oka. Masz także niezwykłe moce, potrafisz łączyć się z naturą i przeprowadzać rytuały uzdrawiania. Jesteś bardzo uduchowioną osobą. Jeśli rozwiniesz tę część siebie, będziesz zdolny do przeżywania głębokich wizji. Potrafisz czerpać z życia to, co najlepsze. Codzienność nie jest dla ciebie, wolisz to, co niezwykłe.

Zdjęcie Drzemie w tobie silna energia / @axelbueckert / materiał zewnętrzny

