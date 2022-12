Wydano alert dotyczący pogody na najbliższe dni. Synoptycy apelują do Polaków

Siarczysty mróz w całej Polsce

Synoptycy z IMGW przekazali ważne informacje na temat srogiej zimy, która zawitała w Polsce. Siarczysty mróz zaobserwowano już w naszym kraju w nocy z czwartku na piątek (15-16 grudnia).

Minimalna temperatura, jakiej możemy spodziewać się w weekend to -15 stopni na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, a także na Pomorzu. Lokalnie termometry pokazywać mogą jednak nawet do -19 st. C. Na pozostałych regionach temperatura oscylować będzie między -10 do -3 st. C.