Wykonując ten banalny test, oszacujesz ryzyko zgonu. Zajmie tylko kilka minut

Test określający twoją sprawność i ogólny stan twojego zdrowia. Oto jak go wykonać

Słynny kardiolog z Brazylii, Dr Marc Gillinov opracował test, który ma za zadanie uzmysłowić pacjentom - szczególnie tym w średnim wieki i starszym, w jakiej są kondycji i czy mogą spodziewać się najgorszego. W ten sposób będą w stanie określić swoją wytrzymałość i sprawność. Nie potrzeba do tego specjalistycznych badań, nie musisz nawet wychodzić z domu. Wystarczy, że wykonasz jedno ćwiczenie, a następnie podliczysz punkty. Test jest prosty (niekoniecznie do wykonania) i możesz zrobić go o dowolnej porze dnia. Oto co należy zrobić.

Z pozycji stojącej skrzyżuj nogi, a następnie powoli usiądź na podłodze. Następnie wstań. Postaraj się wykonać to bez podpierania się dłońmi, łokciami czy kolanami. Za każde podparcie musisz odliczyć sobie punkty. Finalny wynik otrzymasz po ich zliczeniu.

5 punktów otrzymasz jeśli usiądziesz na podłodze bez użycia rąk

5 punktów otrzymasz jeśli wstaniesz bez użycia rąk

1 punkt musisz odjąć w przypadku, gdy użyjesz do podparcia ręki, przedramienia, kolana czy drugiej nogi. Punkty odliczasz za każdym razem, gdy dotkniesz podłogi.

0,5 punktu musisz odjąć, gdy stracisz równowagę

Zdjęcie Wiele osób w średnim wieku może mieć problem z wykonaniem tego zadania. Powinno być to motywacją to tego, aby więcej się ruszać i zadbać o zdrowszą dietę / 123RF/PICSEL

Jak interpretować wynik testu?

Sumując i odejmując punkty możesz dowiedzieć się, w jakim stanie jest twoje zdrowie. A oto jak należy interpretować wynik:

8-10 punktów - jesteś w rewelacyjnej formie 6-7,5 - masz się bardzo dobrze 3,5-5,5 - taki wynik osiąga większość osób i oznacza on, że jesteś w średniej formie - warto nad nią popracować 0-3 - taki wynik powinien bardzo zaniepokoić. Twoja sprawność i kondycja zdrowia są kiepskie, a ryzyko śmierci wzrasta u ciebie aż 6,5 razy!

Zdaniem lekarza z Clevland Clinic test ten był i jest pomocny dla wielu osób, daje do myślenia i motywuje do działania. Jego zaleta to niewątpliwie możliwość wykonania w domowych warunkach, bez użycia dodatkowych sprzętów i wydawania pieniędzy.

A jak ty wypadłeś?