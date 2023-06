1. Uroboros

Zdjęcie / INTERIA.PL

Uroboros to symbol przedstawiający węża lub smoka, który zjada własny ogon, tworząc zamkniętą pętlę. Ten symbol jest powszechnie znany jako symbol wieczności, kontynuacji, cyklu życia, niekończącego się procesu lub bezkresnej natury rzeczy. To również symbol autodestrukcji. Jeżeli to właśnie ten tytuł przykuł twoją uwagę, to najprawdopodobniej brakuje ci możliwości samorozwoju. Chciałabyś poszerzać swoje horyzonty, jednak coś cię blokuje, stoi ci na przeszkodzie.

2. Kwiat lotosu

Zdjęcie / INTERIA.PL

Kwiat lotosu wśród Egipcjan uważany był za talizman zapewniający pomyślność. Jego wizerunku używano jako talizmanu, ale również pojawiał się na wielu przedmiotach codziennego użytku. Jeżeli to właśnie ten symbol przyciągnął twoją uwagę, to możliwe, że szczęście przestało ci sprzyjać. Tobie i pomyślności obecnie nie jest zbyt po drodze. Czujesz, że do pełni brakuje ci odrobiny szczęścia, którego łakniesz i obsesyjnie poszukujesz.

3. Oko Horusa

Zdjęcie / INTERIA.PL

Oko Horusa symbolizuje królewską moc, szczęście, zdrowie i poświęcenie. Starożytni przypisywali mu właściwości lecznicze i ochronne. Jeśli to ten symbol cię zainteresował, to możliwe, że problemem w twoim życiu obecnie jest twój stan zdrowia. Cierpisz na pewne objawy, które trudno ci zidentyfikować, czujesz je, jednak nie jesteś w stanie ich określić. Coś dzieje się z twoim samopoczuciem, jednak w tym momencie nie wiesz jeszcze co.

4. Byk Apis

Zdjęcie / INTERIA.PL

Apis jest symbolem płodności, wieczności, boskości, uzdrowienia i mocy sprawczej. Jeżeli to właśnie on przyciągnął twoją uwagę, to możliwe, że odczuwasz w swoim życiu pewne braki mocy sprawczej. Czujesz, że nie masz pełnej kontroli nad swoim życiem, coś przeszkadza ci w robieniu tego, na co masz ochotę i to ci przeszkadza.

