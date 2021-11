Wywołała poruszenie zdjęciem w bikini. Padły okropne słowa

Wydawało się, że influencerki plus size osiągnęły swój cel. Większe kształty już nikogo nie szokują, a "pełniejsze" kobiety mogą bez skrępowania prezentować swoje wdzięki. Najpopularniejsze z nich mają miliony fanów.

Nie oznacza to jednak, że udało się całkowicie wyeliminować hejt. Niektórzy wciąż czerpią niezdrową satysfakcję z krytykowania innych. Zwłaszcza z powodu wyglądu, który nie mieści się w ich estetycznej normie.

Ofiarą takiego myślenia bywa regularnie nasza bohaterka.

Pochodząca ze Szkocji blogerka na szczęście nic sobie z tego nie robi. Nicole McCurry jest na tyle pewna siebie, że mimo bezwzględnych komentarzy wciąż pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

Na ostatnio opublikowanym zdjęciu pozuje w kolorowym bikini, które podkreśla jej kształty. Kadr prosto z jacuzzi zachwycił setki jej fanów, ale pojawiły się też słowa dezaprobaty.

"Powinnaś zapisać się na siłownię, bo wyglądasz strasznie". "Jesteś tak gruba, że umrzesz przed trzydziestką". "Cała jesteś z tłuszczu"

– wypisują pod fotografią.

Co na to Nicole McCurry? Zapowiada kolejne gorące zdjęcia. Nie pozwoli na to, by ktokolwiek odebrał jej pewność siebie i radość z życia.

