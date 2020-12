Za dużo to i kura nie zniesie...

Stłoczone w ciasnych klatkach, bez dostępu do świeżego powietrza i światła. Żyją często na własnych odchodach, w potwornym fetorze, wydziobując sobie wzajemnie pióra. Zestresowane, zdeformowane, nierzadko chore... Patrzą na śmierć swoich towarzyszek, które później zjadają. Tak wygląda rzeczywistość nawet 40 milionów kur niosek w Polsce.

Zdjęcie "Zadaniem” kury nioski jest znoszenie jajek, przy życiu pozostają więc tylko pisklęta płci żeńskiej /123RF/PICSEL

Gdy polscy aktywiści, walczący o prawa zwierząt, starają się odmienić smutny los niosek, czescy mają powód do radości. Organizacja Compassion Polska ujawniła kilka dni temu, że czeski senat przegłosował całkowity zakaz hodowli klatkowej kur niosek, który będzie obowiązywał od 2027 roku. To ogromny sukces, bo uwolnionych może zostać nawet 4 500 000 kur. Zakaz ten jest częścią nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, podobne obowiązują już m.in. w Austrii, Luksemburgu oraz w Niemczech.



Według raportu sporządzonego przez Compassion Polska nasz kraj jest w czołówce tych, dla których dobrostan zwierząt wciąż znaczy niewiele - aż 82 proc. z nich hodowanych jest w klatkach. Dla porównania, w Austrii w klatkach żyje zaledwie 3 proc. zwierząt, w Szwecji 8 proc., a u naszych zachodnich sąsiadów 14 proc. Najgorzej wypadają Malta, Hiszpania i Portugalia - w tych krajach w klatkach żyje kolejno 99, 89 i 89 proc. zwierząt. Polska, z zaledwie 18 proc. zwierząt, którym dane jest żyć poza klatką, zajmuje słabe 23 miejsce. Łącznie w klatkach żyje w naszym kraju aż 41 874 314 zwierząt...



Sporą ich część stanowią kury nioski, których głównym zadaniem jest znoszenie jaj. Nioski są zdecydowanie mniejsze i mniej umięśnione od brojlerów, mają małe głowy, wypukłe oczy, zrogowaciałe dzioby i ściśle przylegające do ciała skrzydła. Na polskich fermach spotyka się najczęściej rasy Rhode Island Red oraz White - różnią się one jedynie kolorem piór, a ich przedstawicielki znoszą nawet do 200 jaj rocznie. Długość życia niosek nie została do tej pory ściśle określona, ale przyjmuje się, że w hodowlach przydomowych żyją od 5 do 10 lat, w klatkach mogą nie dożyć nawet roku. Kury nioski są wszystkożerne - żywią się insektami, nasionami, ale nie pogardzą również małymi kręgowcami np. myszami. Bardzo ważne w ich diecie są skorupki, które dostarczają wapnia oraz drobne kamyki, pomagające rozdrabniać pokarm w żołądku. Kury uwielbiają kulinarne eksperymenty, lubią testować nowe smaki i same zdobywać pokarm - to dlatego godzinami grzebią w ziemi, co ma pozytywny wpływ na ich psychikę i daje im mnóstwo radości.



Kury to zwierzęta terytorialne, a posiadanie własnej przestrzeni jest im niezbędne dla zachowania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Szczególną rolę pełni w ich życiu również grzędowanie. W naturze kury wzbijają się w powietrze i siadają na drzewach - chęć wskakiwania na wyższe obiekty uwidacznia się już u trzytygodniowych pisklaków. Kury zaczynają grzędowanie chwilę po zachodzie słońca, przytulają się wtedy mocno do siebie, by dwie godziny przed wschodem słońca rozpocząć proces oddalania.



Wbrew pozorom, kury to czyścioszki! Kochają kąpiele piaskowe, które pomagają im pozbyć się pasożytów z piór i skóry oraz martwego naskórka. Badania wykazały, że kąpiele te są dla nich tak ważne, iż potrafią podjąć bardzo duży wysiłek, by ich zażyć. Regularnie stosują również tzw. preening, czyli zabieg polegający na przeciąganiu piór przez dziób. Pozwala on na właściwe natłuszczenie upierzenia i gwarantuje izolację przed wodą oraz ochronę przed zimnem.



W naturalnych warunkach kury ponad 60% swojego czasu spędzają na przeczesywaniu terenu i poszukiwaniu smacznych kąsków. Nawet, gdy zapewni się im pełnowartościowy pokarm wciąż będą grzebać w ziemi, dziobać i testować otoczenie. Te zachowania są niezbędne dla utrzymania dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, łatwo więc sobie wyobrazić czym jest dla tych ciekawskich, spragnionych wrażeń ptaków zamknięcie w klatce...



Chów klatkowy w systemie bateryjnym opatentowany został w 1966 roku przez Samuela Duffa, 15 lat później już 75% jaj pochodziło od kur z hodowli klatkowej! Mniej więcej w tym samym czasie przeciwnicy tego systemu rozpoczęli walkę o dobrostan kur niosek, a jego pionierką była autorka książki "Animal Machines" Ruth Harrison. Minęło wiele lat, a aktywiści organizacji prozwierzęcych wciąż walczą o wolność i dobrostan tych ptaków.



Zdjęcie Człowiek udomowił kurę aż siedem tysięcy lat temu /123RF/PICSEL

Nie taka kura głupia, jak ją malują

Kury są zwierzętami udomowionymi i wywodzą się od kura bankiwy, który został ukształtowany i ukierunkowany przez ludzi co najmniej siedem tysięcy lat temu. W przeciwieństwie do kotów czy psów, udomowionych podobną drogą, rzadko budzą w nas jednak zachwyt czy ciekawość. Żyjące na fermach przemysłowych, stłoczone jedna obok drugiej, jawią się nam jako jedna wielka, niewiele znacząca masa. To błąd, bo naukowcy już dawno udowodnili, że inteligencją i sprytem dorównują innym, bardziej szanowanym przez człowieka gatunkom.



Już kilkugodzinne pisklęta posiadają umiejętności, których brakuje nawet kilkuletnim dzieciom! Naukowcy badający zachowania kur uwodnili, że kilkudniowe kurczęta potrafią dodawać i odejmować do pięciu, nieobca jest im znajomość prostej geometrii, a nawet umiejętność porównania struktury obiektów. Potrafią porównywać się do innych członków stada i rozumieją hierarchię w nim panującą.

Kury mają imponującą pamięć - rozróżniają kilkaset twarzy innych kur, a rozdzielone, potrafią rozpoznać się nawet po wielu miesiącach separacji. Podejmują decyzje i wolą zrezygnować z natychmiastowej, ale mniejszej nagrody, w zamian za późniejszą, ale nieco większą. Przekazują sobie wiedzę z pokolenia na pokolenie, a matki uczą pisklaki m.in. unikania ziaren, które mogą im zaszkodzić. Co ciekawe, pierwszy kontakt z dziećmi nawiązują jeszcze przed ich przyjściem na świat, ćwierkając w stronę niewyklutych piskląt. Kury nie mają problemów z logicznym rozumowaniem - już małe kurczaki wiedzą, że przedmiot, który znika nagle z ich pola widzenia, nie przestaje istnieć - takiej umiejętności brakuje np. rocznym dzieciom.

Kury czują strach, żal, nudę, frustrację i entuzjazm, naukowcy przekonują również, że doskonale wiedzą czym jest prawdziwa przyjaźń. Są empatyczne i opiekują się słabszymi towarzyszkami. Jedna z bohaterek książki "Osobowość na talerzu" autorstwa badaczki Barbary J. King, Ellen Chase z New Hampshire wspomina jak jedna z jej kilkunastu kur oślepła, a druga natychmiast przyjęła rolę jej przewodniczki. Zdrowa kura nie opuszczała ślepej nawet na chwilę, kładła przed nią robaki i siedziała obok niej na grzędzie, mimo że towarzyszka chodziła spać o nienaturalnie wczesnej porze. Zoolog Maurice Burton opisywał podobny przypadek, w którym młoda kura stała się przewodniczką dla swojej starszej przyjaciółki. Zbierała dla niej jedzenie, oprowadzała po ogrodzie, a wieczorem zaprowadzała staruszkę do kurnika. Kiedy starsza kura umarła, młodsza przestała jeść i zmarła przed upływem tygodnia...