Udało ci się rozwiązać naszą łamigłówkę matematyczną? Oznacza to, że zaliczasz się do 10% użytkowników, które tego dokonały tego w mniej 10 sekund. Świadczy to o niebywałej inteligencji i umiejętności logicznego myślenia. Jeśli nie podołałeś temu wyzwaniu, to nic się nie stało. Potraktuj naszą zagadkę jako formę rozrywki. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie łamigłówki: