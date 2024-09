Dzisiaj przedstawiamy niełatwą zagadkę, w której musisz wykazać się logicznym myśleniem oraz kreatywnością. Najpierw jednak spróbuj się zrelaksować, zamknij na chwilę oczy i weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Spróbuj zapomnieć o tym, co cię dzisiaj sfrustrowało. Udało się? Świetnie, a więc jesteś gotów do podjęcia się naszego wyzwania. Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się rozwiązać test na inteligencję w mniej niż 10 sekund. Powodzenia!

Dwóch graczy rozegrało trzy partie szachów. Każdy z nich wygrał trzy razy. Jak to możliwe?

Tak właśnie odpowiedziałeś? Brawo, oznacza to, że jesteś bardzo inteligentną osobą, która zna się na logicznym myśleniu, a kreatywności jej nie brakuje. Jeśli jednak nie sprostałeś wyzwaniu, to nic się nie stało. To tylko zabawa! Sprawdź, czy poradzisz sobie z pozostałymi zagadkami w naszym serwisie.