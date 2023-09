Kim są geniusze? To osoby wyróżniające się ze społeczeństwa, które posiadają wyjątkowy, niezwykły talent lub zdolności w konkretnej dziedzinie. To wyróżniające się kreatywnością osoby posiadające umiejętność, rozwiązywania trudnych problemów, tworzenia nowatorskich dzieł lub przewidywania przyszłych zdarzeń.

Zagadka, która wywołała burzę w Internecie. Tylko dla geniuszy!

Prezentowana przez nas zagadka matematyczna wywołała istną burzę w internecie. Wszystko przez jej poziom trudności, który jest tak wysoki, iż poprawne rozwiązanie zagadki ma być przeznaczone wyłącznie dla osób z IQ wyższym niż 150:

Jeżeli 6+4 = 210, to ?+? = 123

Jedna z najtrudniejszych zagadek na inteligencję. Oto poprawna odpowiedź

Naszym zadaniem w zagadce jest znalezienie liczb, które pasują w miejsce pytajników. Jak więc rozwiązać tę zagadkę? Jeżeli zaczniesz sumować liczby z zagadki, możesz zauważyć pewien wzór:

6 + 4 = 10

9 + 2 = 11

8 + 5 = 13

5 + 2 = 7

7 + 6 = 13

9 + 8 = 17

10 + 6 = 16

15 + 3 = 18

Wyjaśnia to ostatnią cyfrę bądź dwie ostatnie cyfry oryginalnego wzoru. Cyfra lub cyfry początkowe mogą być postrzegane jako różnica dwóch połączonych liczb.

6 - 4 = 2

9 - 2 = 7

8 - 5 = 3

5 - 2 = 3

7 - 6 = 1

9 - 8 = 1

10 - 6 = 4

15 - 3 = 12

Prowadzi to do reguły: dwie liczby x i y są łączone przez różnicę i dodanie ich sumy. Oto wzór na rozwiązanie zagadki: (x - y) | (x + y)



Ile więc wynosi w tym przypadku: ? + ?? = 123

Jeśli podzielimy wynik przez 1 | 23, to x i y powinny różnić się o 1, a ich suma powinna wynosić 23.

x - y = 1x + y = 23

Dodając równania, otrzymujemy:

2x = 24

Oznacza to, że x = 12 i y = 11.

Nie jest to jednak jedyna odpowiedź. Jeśli podzielimy wynik na 12 | 3, to dwie liczby x i y powinny mieć różnicę 12 i sumę 3.

x - y = 12x + y = 3

Dodając równania, otrzymamy:

2x = 15

Oznacza to, że x = 15/2 i y = -9/2. Czy wpadłeś na któryś z tych wyników? Jeżeli tak, możesz uznawać się za geniusza wśród osób rozwiązujących zagadki matematyczne!

