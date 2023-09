Rozwiązywanie testów na inteligencję przynosi liczne korzyści, zarówno w sferze osobistego rozwoju, jak i w różnych aspektach życia. Te testy wymagają zdolności do myślenia, analizy, wnioskowania i rozwiązywania problemów. Regularne praktykowanie tych umiejętności może zwiększyć naszą zdolność poznawczą i podnieść ogólną ostrość umysłu. Testy inteligencji często zawierają zadania, które wymagają analizy i rozbijania informacji na czynniki pierwsze. To pomaga w rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia oraz umożliwia bardziej efektywne rozwiązywanie problemów.

95% poległo na tym teście na inteligencję. Pamiętaj o tej zasadzie

Przygotowaliśmy zagadkę intelektualną, która zdobyła ogromną popularność w sieci. Pomimo wydawałoby się prostej konstrukcji, ta łamigłówka okazuje się znacznie trudniejsza niż można by się było spodziewać. To zadanie było udostępniane wiele razy na mediach społecznościowych z twierdzeniem, że "95% osób nie jest w stanie go rozwiązać" i że "tylko geniusz" może znaleźć poprawną odpowiedź.

9 = 72, 8 = 56, 7 = 42, 6 = 30, 5 = 20, 3 = ?

Twoim zadaniem jest znalezienie wzoru, który pozwoli rozwikłać zagadkę ile wynosi liczba trzy zgodnie z przedstawionym schematem. Zwróć uwagę na obrazek i zastanów się. Czy potrafisz zidentyfikować właściwy wzór i znaleźć poprawne rozwiązanie?

Tylko 5 osób na 100 zna odpowiedź na tę zagadkę. Oto poprawne rozwiązanie

By znaleźć poprawny wynik zagadki, najpierw należy zastanowić się nad wzorem przyjętym w obliczeniach. Jaki to wzór?



x(x – 1)

Ponieważ:

9(8) = 72

8(7) = 56

7(6) = 42

6(5) = 30

5(4) = 20

3(2) = 6

Oznacza to, że poprawna odpowiedź wynosi 6. Niektórzy wskazują również, że rozwiązanie może wynosić 12 lub 9 - są to błędne odpowiedzi, jednak często wybierane. Czy udało ci się rozwiązać to równanie?

