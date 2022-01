Zakonnica zniechęcała do szczepień. Czy wyciągnięto konsekwencje?

Siostra zakonna, która namawiała dzieci i rodziców do tego, by się nie szczepili, od lat uczy religii w Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie. Jak twierdzi jeden z rodziców, po mszy zakonnica rozdawała wydrukowany artykuł traktujący o tym, że szczepienia szkodzą zdrowiu. Dezinformację miała siać również na zajęciach religii w szkole, namawiając dzieci, by nie korzystały ze szczepień przeciwko COVID-19.

Konsekwencje wobec zachowania zakonnicy

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie jest oburzona i zdecydowanie potępia zachowanie zakonnicy. Zapowiedziano, że jeżeli sytuacja wydarzy się ponownie, kobieta stanie przed komisją dyscyplinarną. Choć duchowni sprawujący pieczę nad działalnością parafii, a także całej diecezji nie wiedzieli o tym, co robi siostra Rafaela, teraz bardzo krytycznie oceniają jej zachowanie.



Sprawa poruszyła nawet samego burmistrza Kostrzyna, który z wykształcenia jest lekarzem. Gdy dowiedział się o zaistniałym incydencie z mediów, był zbulwersowany.



Jednak jedyną zapowiedzianą do tej pory konsekwencją w stosunku do działań zakonnicy jest postawienie ją przed komisją dyscyplinarną w przypadku, gdy ponownie będzie zniechęcać dzieci i rodziców do szczepień.





