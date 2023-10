Oferujesz mieszkanie do wynajęcia? Licz się ze sporymi problemami

Niekulturalni, mówiąc delikatnie, a ponadto nieszanujący cudzej własności najemcy mieszkań, to obecnie największa bolączka właścicieli nieruchomości przeznaczonych na wynajem. Niszczenie mienia w postaci mieszkania zdarza się najczęściej podczas wynajmu krótkoterminowego i niestety w większości przypadków sprawcami są młodzi ludzie.

Turyści pragnący mocnych wrażeń potrafią wyrządzić w wynajmowanym lokalu ogromne szkody, a to oznacza, że czas niezbędny do usunięcia usterek działa na niekorzyść właściciela mieszkania, ponieważ dopóki nie doprowadzi lokalu do porządku, nie może na nim zarabiać.

Reklama

Do tej pory właściciel nieruchomości w zasadzie nie posiadał żadnych narzędzi, dzięki którym mógłby w jakimś stopniu zweryfikować osoby wynajmujące mieszkanie właśnie pod kątem "przekraczania granic dobrej zabawy". Dzięki sztucznej inteligencji prawdopodobnie uda się to zmienić.

Czytaj także: Szukasz mieszkania do wynajęcia? Tak padniesz ofiarą oszustów

Zdjęcie Nieodpowiedzialny najemca może wyrządzić duże straty w mieszkaniu / 123RF/PICSEL

Sztuczna inteligencja wyłapie problematycznych najemców

Jak podaje portal bbc.com - znana na całym świecie platforma internetowa Airbnb, umożliwiająca wynajem lokali od osób prywatnych, ogłosiła "globalny zakaz imprez", który ma dotyczyć osób korzystających z jej usług.

Co to oznacza w praktyce? Otóż Airbnb chce wykorzystać sztuczną inteligencję do lepszego rozpoznawania potencjalnych imprezowiczów, którzy pragną wynająć mieszkanie wyłącznie po to, by zorganizować tam balangę.

W tym celu sztuczna inteligencja ma analizować takie dane, jak data utworzenia konta na platformie przez danego użytkownika, jego wiek, przewidywany czas wynajmu mieszkania oraz miejsce zamieszkania.

Warto wiedzieć: Sąsiad z piekła rodem - czyli kiedy remont za ścianą zamienia się w koszmar

Zdjęcie Właściciele mieszkań bardzo często zmuszeni są przeprowadzić remont, a przyczyną takiego stanu rzeczy są nieuczciwi najemcy / 123RF/PICSEL

Szukasz lokalu na zorganizowanie imprezy w swoim mieście? Teraz może być to niemożliwe

Użytkownicy, którzy zechcą skorzystać z najmu krótkoterminowego mieszkania znajdującego się w tej samej miejscowości, w której mieszkają - szczególnie będą brani "pod lupę" sztucznej inteligencji i ich szanse na skorzystanie z usługi najmu nieruchomości mogą znacząco zmaleć. Dzięki temu specjalne oprogramowanie posiłkujące się sztuczną inteligencją ma wyeliminować potencjalnych, sprawiających problemy najemców i to już na etapie szukania przez nich lokalu w serwisie Airbnb.

"Jeśli ktoś rezerwuje pokój na sylwestra tylko na jedną noc i pochodzi z tego samego miasta co gospodarz, najprawdopodobniej będzie to impreza" - mówi na łamach bbc.com Naba Banerjee, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Airbnb.

Zdjęcie Naprawianie szkód po najemcach-wandalach to poważne obciążenie dla osób wynajmujących mieszkania / 123RF/PICSEL

Banerjee dodaje, że jeśli sztuczna inteligencja uzna, że ryzyko rezerwacji jest zbyt wysokie, uniemożliwi jej dokonania lub zamiast tego przekieruje osobę na stronę internetową jednej z partnerskich firm hotelowych.

Takie rozwiązanie to bez wątpienia ukłon w stronę właścicieli nieruchomości oferujących je w serwisie Airbnb. Platforma zamierza w jak największym stopniu chronić mienie należące do właścicieli mieszkań i domów.

I choć to dopiero początek działania sztucznej inteligencji w zakresie zmniejszenia ryzyka wynajęcia nieruchomości nieodpowiednim i nieodpowiedzialnym najemcom, to Naba Banerjee jest przekonana, że algorytmy będą regularnie ulepszane, by z czasem przetwarzać coraz większą ilość danych.