Zapuszcza włosy od 17. roku życia. Ma świetną wskazówkę od babci!

Księgowa Ivanna Stelmach (36 l.) ze Lwowa na Ukrainie zwykle nosiła krótkie włosy, gdy dorastała, ponieważ łatwiej było się nimi zajmować. Jednak Ivanna zawsze marzyła o długich włosach i postanowiła zacząć je zapuszczać, gdy miała 17 lat. Mama, babcia i prababka Ivanny przekazały swoje najlepsze, a zarazem bardzo proste wskazówki dotyczące pielęgnacji włosów - było to przede wszystkim regularne przycinanie końcówek i prowadzenie zdrowego trybu życia. Rady sprawdziły się świetnie i w wieku 25 lat niesamowite warkocze Ivanny mierzyły ponad 1,6 m.

Ivanna zdecydowała się zmienić swój wygląd i zdecydowała się na krótszą wersję, ale po tym, jak poczuła, że straciła część siebie, Ivanna ponownie zapuściła fryzurę, która obecnie znów mierzy ok. 1,6 m.

Kiedy ludzie widzą włosy Ivanny, często pytają, czy włosy są prawdziwe lub chcą ich dotknąć, podczas gdy inni są ciekawi, ile czasu zajęło Ivannie osiągnięcie tak niesamowitej długości.

Mężczyźni, z którymi się spotyka, również są ciekawi jej fryzury. Niektórzy uważają koszt i czas utrzymywania tak długiej fryzury za irytację, inni podziwiają kobiecość Ivanny.

Jak Ivanna dba o włosy? Myje je tylko w razie potrzeby, najczęściej co ok. cztery dni. Proces ten trwa do 30 minut, a raz w miesiącu Ivanna nakłada na włosy maskę.

