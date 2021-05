Zarośnięta ikona, czyli wiele hałasu o brwi

Sophia Hadjipanteli oryginalnemu wizerunkowi zawdzięcza międzynarodową rozpoznawalność, ale też liczne grono bezlitosnych krytyków. Jedni ją kochają, inni grożą śmiercią. Dlaczego owłosienie nad oczami wywołuje tak skrajne emocje i co 25-latka chce nam w ten sposób przekazać?

Zdjęcie Sophia fachowo określana jest mianem modelki alternatywnej lub charakterystycznej / instagram.com/sophiahadjipanteli / Instagram

Często słyszymy, że warto być sobą. Poradniki psychologiczne radzą, aby nie oglądać się na innych, a mówcy motywacyjni zachęcają do życia na przekór wszystkim. Brzmi całkiem nieźle, jednak w praktyce różnie z tym bywa. Tak naprawdę mało kto ma odwagę przeciwstawić się obowiązującym regułom. Na wszelki wypadek wolimy przyjąć bezpieczną pozycję i nie wychylać się za bardzo.

Podświadomie dążymy do ujednolicenia, a przesadna oryginalność bije po oczach. Trzeba wykazać się ogromnym samozaparciem i determinacją, żeby robić swoje. Nawet jeśli oznacza to odstawienie pęsety, która przez lata służyła do regulowania niesfornych brwi. W jej przypadku owłosienie nad oczami okazało się wręcz manifestem i przyczyną międzynarodowej afery.

Nazwisko naszej bohaterki znają nieliczni, ale "dziewczynę z monobrwią" kojarzą już miliony.

Sophia Hadjipanteli w niektórych kręgach jest już postacią kultową, choć o jej życiu prywatnym wciąż niewiele wiadomo. Najprawdopodobniej przyszła na świat 25 maja 1996 roku. Ma mieć grecko-cypryjskie korzenie i według większości źródeł urodziła się na tej pięknej wyspie. Inne mówią o Stanach Zjednoczonych, gdzie aktualnie mieszka.

Wcześniej próbowała zrobić karierę w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi jej matka. Podobno studiowała marketing, ma brata i jest właścicielką psa. Jednak w przeciwieństwie do wielu koleżanek po fachu, czyli najpopularniejszych influencerek, jej wizerunek broni się sam. Nie musi opowiadać o prywatnych sprawach, ani zapraszać obserwatorów do swojego domu.

Hipnotyzuje w zupełnie inny sposób.

Świat usłyszał o niej w 2017 roku, kiedy jako wciąż mało rozpoznawalna modelka opublikowała w sieci niezwykły autoportret. Do złudzenia przypominała słynną meksykańską malarkę Fridę Kahlo, której znakiem rozpoznawczym były gęste i połączone ze sobą brwi. To inaczej synophrys, czyli "anomalia rozwojowa polegająca na połączeniu się brwi w linii środkowej twarzy" (Wikipedia). W tym przypadku uczennica przerosła mistrzynię.

Wkrótce wyszło na jaw, że to wcale nie misterna charakteryzacja, ale prawdziwa twarz Cypryjki. I jak najbardziej realne brwi, które jeszcze do niedawna prezentowały się zupełnie inaczej. Sophia, próbując ujarzmić owłosienie nad oczami, przez lata regulowała je za pomocą wosku. Na przekór swojej mamie, bo ta przestrzegała córkę przed nadmierną regulacją. Wreszcie jej posłuchała.

To nie żaden bojkot, ale preferencja

– tłumaczy w rozmowie z "Vice".

