Remont mieszkania bywa prawdziwym wyzwaniem. Niejednokrotnie jedne prace ciągną bowiem za sobą kolejne, co generuje dodatkowe koszty i konieczność poświęcenia większej ilości czasu. Zdarza się jednak, że remont obiera zupełnie nieoczekiwany kierunek - doprowadzając do odkrycia skarbów lub tajemniczych pomieszczeń . Bywa też tak, że przerażeni znaleziskiem właściciele natychmiast szukają nowego lokum.

Robert i Betty Fooks w 2019 roku kupili urokliwie ulokowany, XVII-wieczny domek położony w małej wiosce w południowej Anglii. Szybko zabrali się do pracy, po to, by już wkrótce móc zobaczyć odmienione, gotowe na przyjęcie mieszkańców pomieszczenia. Gdy rozpoczynali remont nie mieli jednak pojęcia jak szybko zamieni się on w niezwykle dochodowe przedsięwzięcie.