Zauważyli go pod Przemyślem. "Prosimy zachować ostrożność"

Na facebookowym profilu Nadleśnictwa Krasiczyn pojawił się w czwartek zaskakujący apel do mieszkańców. Leśnicy poinformowali, ze w pobliżu Fortu Prałkowce pod Przemyślem pojawił się niedźwiedź!

Leśnicy poinformowali również, że na ten moment nie ma żadnych przeciwwskazań do poruszania się szlakiem, ale należy zachować ostrożność, a w przypadku natknięcia się na dzikie zwierzę - spokojnie się wycofać.

Post spotkał się z natychmiastową reakcją obserwatorów, którzy bardziej lub mniej poważnie podeszli do tematu:

- "Widocznie nas kochają, że przychodzą do nas w odwiedziny, misie i wilki po podwórkach hasają", "A to miś", "Tam coś lubią chodzić" - piszą.

Sprawa nie powinna być jednak tematem żartów, bo eksperci rokrocznie ostrzegają przed dzikimi zwierzętami, szczególnie wtedy, gdy budzą się one po zimowym śnie lub opiekują się małymi. Zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, Filip Zięba wyjaśnił niedawno na antenie radia Alex, że już od jakiegoś czasu widywane są w Tatrach przebudzone niedźwiedzie:

- "Jeżeli rusza wegetacja wśród roślin, to dlaczego zwierzęta by też nie miały być bardziej aktywne? I już widzimy pierwsze oznaki wiosny, bo pojawiły się tropy niedźwiedzi. Oczywiście to nie jest tak, że już wszystkie niedźwiedzie wstały, ale już niektóre niedźwiedzie nie wytrzymały tego ocieplenia i już spacerują po Tatrach i na Podtatrzu" - powiedział.