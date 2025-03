Śpimy krócej czy dłużej? Nadchodzi zmiana czasu na letni

Oprac.: Tomasz Kromp

Wielkimi krokami zbliża się zmiana czasu z zimowego na letni. Ta wiadomość z pewnością nie spodoba się miłośnikom długiego snu. W trakcie zmiany czasu przesuwamy zegarki o godzinę do przodu. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę krócej. Na szczęście odbędzie się to w weekend – w nocy z soboty na niedzielę.