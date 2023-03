Do zdarzenia doszło jeszcze w zeszłym roku w jeleniogórskim oddziale Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Na egzamin na prawo jazdy kategorii C (ciężarówki) miał się zgłosić 39-letni mężczyzna z powiatu lubińskiego. Na miejscu wylegitymował się dowodem osobistym i przystąpił do jazdy sprawdzającej umiejętności. Egzamin został zaliczony pozytywnym wynikiem, jednak komplikacje rozpoczęły się później.

Egzaminator zauważył, że przygląda się im podejrzany mężczyzna

Po tym etapie egzaminator zwrócił uwagę na mężczyznę, który przyglądał się im z oddali w trakcie egzaminu. - Wówczas egzaminator zwrócił uwagę na innego mężczyznę, który przyglądał im się w trakcie egzaminu i nagrywał telefonem jego przebieg.

Według egzaminatora wyglądał jak osoba, którą wcześniej widział na zdjęciu w komputerze do losowania. W związku z tym poprosił zdającego o ponowne pokazanie dowodu osobistego, pytał go również, czy przyjechał na egzamin sam oraz czy ma brata. Mężczyzna zaprzeczył, a także wytłumaczył się z wątpliwości co do wyglądu - mówi Edyta Bagrowska, rzeczniczka policji w Jeleniej Górze.

To uśpiło czujność egzaminatora, który ostatecznie wydał zdającemu arkusz egzaminacyjny z pozytywnym wynikiem. Postanowił jednak dalej obserwować mężczyznę. Gdy zobaczył, że ten zabiera do auta mężczyznę, który wcześniej się im przyglądał, próbował podbiec do nich i wyjaśnić sprawę, jednak ci odjechali z piskiem opon.

Mężczyzna zgłosił się na policję. Braci czekają konsekwencje

39-lubinianin tknięty wyrzutami sumienia sam postanowił zgłosić się na policję po kilku dniach od zdarzenia. - Został przesłuchany, przyznał się i złożył wyjaśnienia. Wynikało z nich, że jego młodszy, 26-letni brat, jest zawodowym kierowcą, jeździ od dłuższego czasu. 39-latek uznał, że jemu będzie łatwiej zdać egzamin. Młodszy zgodził się na taką formę pomocy - przekazała Edyta Bagrowska.

26-latek, brat mężczyzny, który sam zgłosił się na policję, został przesłuchany dopiero w grudniu, gdy wrócił do Polski z pracy za granicą. Postępowanie przeciwko nim zakończyło się 13 lutego aktem oskarżenia. Mężczyźni usłyszeli zarzut wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, a młodszemu zarzucono dodatkowo posłużenie się cudzym dowodem osobistym. Grozi im nawet do trzech lat więzienia.