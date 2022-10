Kiedy zmieniamy czasu na zimowy?

Co roku w marcu i październiku podczas ostatniej w miesiącu nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas, przesuwając wskazówki zegara do tyłu lub do przodu. Tym samym istnieje podział czasu na letni oraz zimowy.

W tym roku data zmiany czasu z letniego na zimowy wypada w nocy z soboty na niedzielę 30 października. Przesuniemy wtedy wskazówki zegara z godziny trzeciej na drugą. Oznacza to, że będziemy spać godzinę dłużej.

Zmiana czasu - co dalej?

Od lat mówiło się o tym, że przepis o zmianie czasu ma zostać zniesiony, a na stałe obowiązywałby w takim przypadku czas letni. Jednak w rozporządzeniu premiera zdecydowano o jego przedłużeniu co najmniej do 2026 roku.

Z badań wynika, że większość Polaków jest przeciwna zmianie czasu. Prawie 80 procent opowiada się za zniesieniem czasu zimowego. Mimo że ma on pomóc w oszczędzaniu energii, okazuje się, że może przynosić odwrotny skutek.

