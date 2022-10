Owiń klamkę folią aluminiową! Ten trik chroni przed złodziejem

Folia aluminiowa ma wiele nietypowych zastosowań i przyda się w każdym domu, nie tylko w kuchni. Można stosować ją np. w kosmetyce i owijać nią stopy, na które nałożymy wcześniej produkty zmiękczające i odżywiające skórę. Foliowe kulki możemy włożyć do pralki - zmiękczają one pranie i zapobiegają elektryzowaniu się.

Folia może także pomóc nam... zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy skierować błyszczącą część folii w stronę kaloryfera - będzie ona odbijać ciepło, a rachunki za ogrzewanie będą niższe.

Owiń klamkę folią aluminiową! Zaskakujący sposób na złodzieja

Folia aluminiowa ma jeszcze jedno dość zaskakujące zastosowanie - może pomóc nam uchronić się przed włamaniem.

Folia aluminiowa jest bardzo delikatna i widać na niej każdy, nawet najmniejszy ślad. Wystarczy więc owinąć nią klamkę, by momentalnie zauważyć, że ktoś próbował przy niej majstrować, a może nawet włamać się do mieszkania! Folia będzie w takim wypadku uszkodzona lub pognieciona. Dzięki tej metodzie łatwiej będzie też usłyszeć, czy ktoś nie próbuje właśnie dostać się do naszego mieszkania.

Według niektórych internautów folia aluminiowa może działać w jeszcze jeden, zaskakujący sposób - włamywacz będzie zaskoczony tym, co zobaczył, a folia aluminiowa zbije go z tropu.

Włamywacze zazwyczaj długo przed akcją obserwują upatrzony dom, śledzą zwyczaje mieszkańców i zwracają uwagę na najmniejsze nawet odstępstwo od normy. Każdy niespodziewany widok może zbić ich z tropu, a efekcie zniechęcić do włamania.

Jeżeli nie czujemy się w domu do końca bezpiecznie lub jesteśmy w hotelu i chcemy mieć pewność, że nikt nie będzie próbował dostać się do naszego pokoju, możemy zastosować jeszcze jeden popularny trik.

Wystarczy zawiesić na klamce kubek - gdy ktoś będzie próbował otworzyć drzwi, z hukiem spadnie on na ziemię, alarmując nas i odstraszając nieproszonego gościa.

