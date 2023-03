Koncepcja zmiany czasu sięga XVII wieku, kiedy to Benjamin Franklin przedstawił pomysł przestawiania zegarków, aby lepiej dostosować aktywność człowieka do czasu, gdy jest więcej światła. W Polsce zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, nieprzerwanie od 1977 roku, zmieniamy czas na letni i zimowy. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone, aby lepiej wykorzystać długie godziny światła słonecznego latem. Przesuwając zegary o godzinę do przodu w marcu, “przesuwamy" godzinę światła dziennego z rana na wieczór.

Niedługo zmienimy czas na letni. Następna zmiana czasu, czyli z letniego na zimowy ma miejsce dopiero w październiku. W przeszłości takie rozwiązanie było argumentowane oszczędnością energii poprzez zmniejszenie jej zużycia. W teorii ludzie chodzący wcześniej spać krócej palą światło. Dziś jednak ten mit już upadł. Okazuje się, że nawet jeśli faktycznie podczas czasu zimowego zużywamy mniej energii, jest to bardzo niewielka różnica w porównaniu z czasem letnim, a faktyczna oszczędność zależy w dużej mierze od położenia geograficznego.

Obecnie zmiana czasu obowiązuje w 70 krajach. Prawie wszystkie kraje Europy przestawiają zegarki tego samego dnia, czyli w ostatnią niedzielę marca, a następnie w ostatnią niedzielę października. Europejskie kraje, które nie przeprowadzają zmiany czasu to Islandia, Białoruś i Rosja.

Kiedy i jak przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu zimowego na letni w 2023 roku będzie miała miejsce w marcu, z soboty 25 na niedzielę 26. Tradycyjnie zegarki powinniśmy przestawić o jedną godzinę do przodu, czyli z 2:00 na 3:00.

Częstym pytaniem w kontekście zmiany czasu jest to “czy będziemy spać dłużej, czy krócej". Odpowiedź jest bardzo prosta. W związku z przestawieniem zegarków o jedną godzinę do przodu będziemy spać o godzinę krócej niż poprzedniej nocy.

Zdjęcie W tym roku zegarki przestawiamy w dniu 26 marca / 123RF/PICSEL

Czy Europa odejdzie od zmiany czasu?

Debata na temat ujednolicenia czasu przez cały rok w Unii Europejskiej trwa już od dawna. Jeszcze w 2019 roku Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem zmiany czasu. Europosłowie chcieli, aby kraje, które zdecydują się na wprowadzenie na stałe czasu letniego, ostatni raz przestawiły zegarki w marcu 2021 roku. Tak jednak się nie stało. Jak się okazuje z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego, wynika, że w przestawianie zegarków będzie trwało co najmniej do 2026 roku.

Na chwilę obecną nie jest wiadome, jakie będą dalsze losy tego projektu oraz czy i kiedy ostatecznie odejdziemy od sezonowych zmian czasu cytuje informację przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii portal Rp.pl

Mieszkańcy krajów europejskich opowiadają się za zniesieniem zmian czasu. Badania przeprowadzone przez Komisję Europejską jeszcze w 2018 roku pokazują że, aż 84 procent Europejczyków popiera ten pomysł. Również i Polacy wyraźnie stoją za rezygnacją ze zmiany czasu. Przeprowadzone w marcu 2019 roku badanie CBOS pokazuje, że blisko 80 procent Polaków chce zniesienia zmiany czasu.

