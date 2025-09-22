Spis treści: Nowe zasady dotyczące ogrodzeń Ekologia i dostępność w centrum zmian Place zabaw i garaże w świetle nowych regulacji

Nowe zasady dotyczące ogrodzeń

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie zasady, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. W praktyce oznacza to zakaz umieszczania na wysokości poniżej 2,2 m ostrych elementów, drutu kolczastego czy tłuczonego szkła. Do tej pory przepisy pozwalały na montowanie takich zabezpieczeń, o ile ogrodzenie miało co najmniej 1,8 m wysokości.

Nowe regulacje obejmują również furtki i bramy - nie mogą one otwierać się na zewnątrz działki. Dodatkowo furtki w budynkach wielorodzinnych czy obiektach użyteczności publicznej muszą być szersze i dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi wymaganiami. Minimalna szerokość ma wynosić 90 cm, co ma zapewnić wygodny dostęp także osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Ekologia i dostępność w centrum zmian

Projekt rozporządzenia przewiduje obowiązek instalowania odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, w nowych budynkach użyteczności publicznej, hotelach, akademikach czy obiektach gospodarczych o powierzchni powyżej 250 m kwadratowych. Ma to dotyczyć przypadków, w których instalacja jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona. Co ważne, zmiana ta nie obejmie domów jednorodzinnych, ale w przypadku większych warsztatów czy zabudowań rolniczych może mieć realne znaczenie.

Nowe przepisy kładą także nacisk na dostosowanie mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynkach wielorodzinnych co najmniej 6 proc. lokali ma być dostępnych dla osób z ograniczoną mobilnością. W mniejszych obiektach, gdzie znajduje się maksymalnie 16 mieszkań, obowiązkowo trzeba będzie przygotować przynajmniej jedno w pełni przystosowane mieszkanie.

Nowe przepisy nakazują dostosowania 6 proc. mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami M.Lasyk/REPORTER Marek Lasyk/REPORTER

Place zabaw i garaże w świetle nowych regulacji

Zmiany obejmą również przestrzenie wspólne. Każdy nowy budynek wielorodzinny z co najmniej 20 mieszkaniami będzie musiał mieć plac zabaw dostępny również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przepisy określają nie tylko wymaganą powierzchnię biologicznie czynną (20 proc.), ale także minimalny czas nasłonecznienia - 2 godziny w dniach równonocy. Obowiązkowe będą także elementy sezonowego zacienienia obejmujące co najmniej piątą część placu.

Nowe regulacje dotyczą również garaży. W związku z wymogiem instalacji wind od drugiej kondygnacji również garaże podziemne w budynkach użyteczności publicznej i obiektach zbiorowego zamieszkania będą musiały być wyposażone w dźwigi osobowe.

Choć przepisy mają wejść w życie od 2026 roku, właściciele istniejących budynków nie muszą martwić się koniecznością kosztownych zmian. Nowe regulacje obejmą wyłącznie obiekty powstające lub poddawane rozbudowie, nadbudowie, przebudowie czy zmianie sposobu użytkowania. Oznacza to, że obecne konstrukcje pozostaną zgodne z przepisami obowiązującymi w chwili ich budowy.

