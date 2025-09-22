Ten chleb pokochają wszyscy domownicy. Zrobisz go w kilka chwil

Jesień to ulubiony, pod względem kulinarnych doznań czas dla miłośników dyni. Jest pyszna, zdrowa i można przygotować z niej całą masę potraw czy deserów. Jednym z nich jest aromatyczny i pożywny chlebek. Jeśli jeszcze go nie próbowaliście, teraz jest na to najlepsza pora. Banalny w przygotowaniu, a smakuje wyśmienicie.

Chleb dyniowy to zdrowsza alternatywa dla klasycznego pieczywa
Spis treści:

  1. Dlaczego warto zrobić chlebek z dyni?
  2. Chleb z dyni - jakie ma właściwości?
  3. Dyniowy chlebek - przepis krok po kroku

Dlaczego warto zrobić chlebek z dyni?

Jeśli raz zrobisz chlebek dyniowy przekonasz się, że na stałe zagości w twoim jesiennym menu. Ma lekko słodkawy smak - ale doskonale współgra również z wytrawnymi dodatkami. Pięknie pachnie i apetycznie prezentuje się na stole - z uwagi na intensywny kolor. Jego miękkie, lekko kruche wnętrze sprawia, że wprost rozpływa się w ustach. Przygotujesz go z dostępnej teraz w każdym sklepie dyni hokkaido. Potrzebne będzie jeszcze kilka podstawowych składników i można zabierać się do przygotowywania aromatycznego przysmaku na jesień.

Chleb z dyni - jakie ma właściwości?

Chleb dyniowy to zdecydowanie zdrowsza, a dla wielu jeszcze smaczniejsza alternatywa dla klasycznego pieczywa. Jest źródłem cennych minerałów i witamin - m.in. beta-karotenu, cynku, magnezu, potasu, witaminy E i K. Składniki te między innymi:

  • wspierają odporność,
  • korzystnie oddziałują na układ nerwowy,
  • poprawiają kondycję skóry, włosów oraz paznokcie.

Dyniowy chlebek - przepis krok po kroku

Chlebek dyniowy przygotowuje się podobnie jak ten klasyczny na drożdżach. Różnicę stanowi dodatek pieczonej dyni hokkaido. Finalnie ciasto na ten wypiek powinien mieć dość luźną konsystencję. Zanim zabierzesz się do przygotowania, przygotuj keksówkę o wymiarach mniej więcej 20x11x8 cm i wyłóż ją papierem do pieczenia.

Składniki

  • 330 g mąki pszennej lub orkiszowej, typ 650
  • 150-180 g purée z dyni hokkaido
  • 100 ml mleka
  • 50 ml wody (ilość uzależniona od gęstości purée)
  • 10 g drożdży świeżych
  • 30 g masła
  • 2 łyżeczki cukru, najlepiej brązowego
  • 1/2 łyżeczki soli

Sposób przygotowania:

  1. Dynię obierz, pokrój na mniejsze części, usuń pestki, upiecz w piekarniku - 200 st. C, około 30 min. Gdy ostygnie zblenduj na gładkie puree.
  2. Masło rozpuść w rondelku. Ostudź.
  3. 50 ml mleka lekko podgrzej. Dodaj do niego pokruszone drożdże i łyżeczkę cukru, wymieszaj. Pozostaw do wyrośnięcia.
  4. Przesiej 250 g mąki, dodaj łyżeczkę cukru, sól, purée z dyni, wyrośnięty rozczyn oraz pozostałe mleko.
  5. Połącz ciasto z zaczynem drożdżowym, oprósz dłonie mąką i zagnieć.
  6. Z ciasta uformuj podłużny kształt, wyłóż do keksówki, przykryj ściereczką i pozostaw do wyrośnięcia na około 30 minut.
  7. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec około 30-35 minut do (możesz też wcześniej posmarować roztrzepanym białkiem).
  8. Po upieczeniu sprawdź patyczkiem lub wykałaczką czy chleb jest gotowy (powinien być suchy).
  9. Chlebek wyjąć z piekarnika, studzić na kratce.

