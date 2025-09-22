Jeśli raz zrobisz chlebek dyniowy przekonasz się, że na stałe zagości w twoim jesiennym menu. Ma lekko słodkawy smak - ale doskonale współgra również z wytrawnymi dodatkami. Pięknie pachnie i apetycznie prezentuje się na stole - z uwagi na intensywny kolor. Jego miękkie, lekko kruche wnętrze sprawia, że wprost rozpływa się w ustach. Przygotujesz go z dostępnej teraz w każdym sklepie dyni hokkaido. Potrzebne będzie jeszcze kilka podstawowych składników i można zabierać się do przygotowywania aromatycznego przysmaku na jesień.