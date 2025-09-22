Koniecznie wypróbuj ten sposób przygotowania grzybów. Idealne do obiadu i sałatki

Jednym ze sposobów przyrządzenia grzybów - zarówno tych leśnych jak i hodowlanych jest ich marynowanie. Nadają się do tego również borowiki - jedne z najchętniej zbieranych, najsmaczniejszych gatunków, które w polskich lasach rosną już na potęgę. Jak zamarynować borowiki, by zachowały swoją jędrność i smakowały wybornie?

Marynowanie borowików jest bardzo proste. Ważne, aby mieć niewielkiej wielkości, zdrowe okazy grzybów

Spis treści:

  1. Dlaczego warto marynować grzyby?
  2. Marynowane borowiki. Przepis krok po kroku
  3. Na co zwrócić uwagę podczas marynowania grzybów?

Dlaczego warto marynować grzyby?

Sezon na grzyby w pełni. W polskich lasach rośnie już większość jadalnych gatunków, a zapowiadane opady w ciągu najbliższych dni przyniosą zapewne pierwsze w tym roku intensywne wysypy.

Wśród najcenniejszych leśnych darów są oczywiście jedyne w swoim rodzaju prawdziwki - uwielbiane za wyjątkowy smak i aromat, a także wartości odżywcze. Jeśli trafisz na odpowiednią porę, może się okazać, że podczas jednego grzybobranie nazbierasz ich więcej, aniżeli się spodziewałeś. Co zatem zrobić z nadmiarem grzybów? Najprościej będzie je zamrozić lub wysuszyć, jednak zachęcamy, aby grzyby leśne również marynować.

Zamknięte w słoikach posłużą przez wiele miesięcy w formie przekąski jak również dodatku do obiadu. Sprawdzą się doskonale przy okazji wizyty gości, jak również idealnie posłużą do przygotowania szybkiej sałatki czy zapiekanki. Jak zamarynować borowiki, aby były doskonałe w smaku? To nic trudnego.

Marynowanie grzybów to doskonały sposób na zyskanie zdrowej i szybkiej przekąski

Marynowane borowiki. Przepis krok po kroku

Aby zamarynować borowiki, najpierw przygotuj kilka niewielkich słoików, starannie je umyj i wyparz. Następnie przygotuj poniższe składniki.

Składniki

Grzyby

  • 1,5 kg niedużych, zdrowych borowików – mogą być same kapelusze
  • sól

Zalewa

  • 1 duża cebula
  • 250 ml octu spirytusowego
  • około 8-10 ziaren pieprzu
  • 4 ziarenka ziela angielskiego
  • 2 listki laurowe
  • 3 łyżeczki cukru
  • 1 i 1/2 łyżeczki soli

Sposób przygotowania:

  1. Zacznij od dokładnego oczyszczenia grzybów przy pomogą nożyka i wilgotnej ściereczki. Następnie zalej je 2 litrami wody z płaską łyżką soli, gotuj około 30 minut na małej mocy palnika.
  2. Cebulę obierz i pokrój w piórka.
  3. Ocet wymieszaj z 3 szklankami wody, dodaj cebulę, sól, cukier i przyprawy, gotuj około 20 min na wielkiej mocy palnika.
  4. Ugotowane grzyby odsącz, przełóż do wyparzonych słoików, uzupełnij zalewą zostawiając 1 cm miejsca pod wieczkiem.
  5. Słoiki szczelnie zakręć i pasteryzuj ok. 30-40 minut od momentu zagotowania wody, w której stoją słoiki.

Na co zwrócić uwagę podczas marynowania grzybów?

Aby marynowanie grzybów powiodło się, a przetwory były smaczne i przetrwały wiele miesięcy, o tym musisz pamiętać:

  • świeżo zebrane lub kupione grzyby od razu marynuj - koniecznie tego samego dnia (tak samo w przypadku mrożenia czy suszenia),
  • do marynowania używamy małych i jędrnych borowików,
  • słoiki z grzybami przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu, a po otwarciu umieść w lodówce.

