Spis treści: Dlaczego warto marynować grzyby? Marynowane borowiki. Przepis krok po kroku Na co zwrócić uwagę podczas marynowania grzybów?

Dlaczego warto marynować grzyby?

Sezon na grzyby w pełni. W polskich lasach rośnie już większość jadalnych gatunków, a zapowiadane opady w ciągu najbliższych dni przyniosą zapewne pierwsze w tym roku intensywne wysypy.

Wśród najcenniejszych leśnych darów są oczywiście jedyne w swoim rodzaju prawdziwki - uwielbiane za wyjątkowy smak i aromat, a także wartości odżywcze. Jeśli trafisz na odpowiednią porę, może się okazać, że podczas jednego grzybobranie nazbierasz ich więcej, aniżeli się spodziewałeś. Co zatem zrobić z nadmiarem grzybów? Najprościej będzie je zamrozić lub wysuszyć, jednak zachęcamy, aby grzyby leśne również marynować.

Zamknięte w słoikach posłużą przez wiele miesięcy w formie przekąski jak również dodatku do obiadu. Sprawdzą się doskonale przy okazji wizyty gości, jak również idealnie posłużą do przygotowania szybkiej sałatki czy zapiekanki. Jak zamarynować borowiki, aby były doskonałe w smaku? To nic trudnego.

Marynowanie grzybów to doskonały sposób na zyskanie zdrowej i szybkiej przekąski WITOLD_KRASOWSKI 123RF/PICSEL

Marynowane borowiki. Przepis krok po kroku

Aby zamarynować borowiki, najpierw przygotuj kilka niewielkich słoików, starannie je umyj i wyparz. Następnie przygotuj poniższe składniki.

Składniki Grzyby 1,5 kg niedużych, zdrowych borowików – mogą być same kapelusze

sól Zalewa 1 duża cebula

250 ml octu spirytusowego

około 8-10 ziaren pieprzu

4 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

3 łyżeczki cukru

1 i 1/2 łyżeczki soli

Sposób przygotowania:

Zacznij od dokładnego oczyszczenia grzybów przy pomogą nożyka i wilgotnej ściereczki. Następnie zalej je 2 litrami wody z płaską łyżką soli, gotuj około 30 minut na małej mocy palnika. Cebulę obierz i pokrój w piórka. Ocet wymieszaj z 3 szklankami wody, dodaj cebulę, sól, cukier i przyprawy, gotuj około 20 min na wielkiej mocy palnika. Ugotowane grzyby odsącz, przełóż do wyparzonych słoików, uzupełnij zalewą zostawiając 1 cm miejsca pod wieczkiem. Słoiki szczelnie zakręć i pasteryzuj ok. 30-40 minut od momentu zagotowania wody, w której stoją słoiki.

Na co zwrócić uwagę podczas marynowania grzybów?

Aby marynowanie grzybów powiodło się, a przetwory były smaczne i przetrwały wiele miesięcy, o tym musisz pamiętać:

świeżo zebrane lub kupione grzyby od razu marynuj - koniecznie tego samego dnia (tak samo w przypadku mrożenia czy suszenia),

do marynowania używamy małych i jędrnych borowików,

słoiki z grzybami przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu, a po otwarciu umieść w lodówce.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 147: Joanna Przetakiewicz INTERIA.PL