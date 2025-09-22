Eva Longoria zachwyca w wieku 50 lat. To stylizacje ją odmładzają?

Eva Longoria to jedna z gwiazd, która absolutnie nie wygląda na swój wiek. U 50-latki to zasługa genów, zdrowego stylu życia, ale także wyborów modowych.

Prócz pięknej twarzy, zadbanych włosów i doskonałej sylwetki, Longoria zachwyca też tym, jak komponuje swoją szafę.

Wybiera ubrania, które zdecydowanie podkreślają jej świetne kształty i przede wszystkim - nie dodają jej optycznie lat, a wręcz przeciwnie - odmładzają.

Tym razem zachwyciła w jesiennej stylizacji, której daleko było od "babcinego" stylu i nudy, którą często wieje z jesiennej szafy.

Brąz może nie jest pierwszym kolorem, który przychodzi na myśl, gdy myślimy o stroju na imprezę, ale Eva Longoria udowodniła, że ten ziemisty odcień ma w sobie naprawdę dużo życia i warto go wybierać jesienią.

Aktorka stworzyła idealny strój na jesienne wydarzenie lub na dzień pełen spotkań, pojawiając się w Nowym Jorku specjalnie na występ w programie LIVE z Kelly i Markiem.

Brąz bez nudy. Dodaj jesienią blasku stylizacji

Brązowa stylizacja nie musi być nudna Robert Kamau Getty Images

Zestaw, który miała na sobie Longoria, składał się z topu i spódnicy w różnych odcieniach brązu, w całości pokrytych błyszczącymi cekinami, do którego dobrała brązowe dodatki.

Luźny sweterkowy top miał świeży, karmelowy odcień i puszyste, prążkowane detale przy dekolcie i rękawach, gdzie cekiny nie dominowały. Longoria dobrała do niego czekoladową spódnicę midi wykonaną ze swetrowej tkaniny, która dosłownie ociekała dosłownie cekinami.

Czekoladowy skórzany pasek podkreślał talię spódnicy, a uwagę przyciągały także wysokie sandały na szpilce w kolorze orzecha laskowego. Eva Longoria jeszcze bardziej podkreśliła brązową kolorystykę, decydując się na ciemnobrązowy pedicure. Do tego uwagę przyciągała lśniąca brązowa szminka na jej ustach.

Całość brązowej stylizacji nie była nudna dzięki odpowiedniemu doborowi proporcji i dodatkowi cekinów, które stworzyły cały nastrój tego zestawu. Longoria udowodniła, że cekiny nie są zarezerwowane wyłącznie na nocną imprezę, a potrafią doskonale ożywić dzienną stylizację.

