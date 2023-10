Spis treści: 01 mObywatel: aplikacja za darmo na telefon. Skorzystasz z tych usług

02 Duże zmiany w aplikacji mObywatel. Dotkną kilku tysięcy Polaków

03 Cyfrowe dokumenty dla kolejnej grupy Polaków. Kto skorzysta?

04 Gdzie można używać dowodu z mObywatel? Nie zrobisz tego w dwóch przypadkach

mObywatel: aplikacja za darmo na telefon. Skorzystasz z tych usług

mObywatel jest bezpłatną, publiczną aplikacją mobilną, pozwalającą uzyskać szybki dostęp do dokumentów i danych. Znajdziemy w niej między innymi dowód osobisty, prawo jazdy, historię pojazdu, punkty karne czy legitymację - zarówno szkolną i studencką, jak i emeryta-rencisty. Zawiera również usługę Karty Dużej Rodziny, Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej czy Bilkom.

Aplikacja, która pojawiła się w Polsce pod koniec 2017 roku nie do razu spotkała się jednak z przychylnością Polaków. Na początku 2020 roku korzystało z niej około 770 tys. użytkowników. Z czasem coraz więcej osób pobrało ją jednak na swoje smartfony, a obecnie z mObywatela korzysta już ponad 10 mln Polaków.

Duże zmiany w aplikacji mObywatel. Dotkną kilku tysięcy Polaków

Zupełnie niedawno aplikacja mObywatel zyskała nowy wygląd, zostając ulepszoną do wersji 2.0. Wciąż gwarantuje szybki dostęp do dokumentów, a jednocześnie posiada nowoczesny interfejs, intuicyjną nawigację oraz spersonalizowany ekran startowy. Co więcej, już wkrótce trafią do niej kolejne dwa dokumenty. Skorzysta konkretna grupa Polaków.

Zdjęcie Elektronicznego dowodu, dostępnego w aplikacji, można użyć niemal wszędzie / Jan Bielecki/East News / East News

Niedługo trenerzy oraz zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Piłki Nożnej znajdą w aplikacji mObywatel cyfrowe wersje legitymacji trenerskich i zawodniczych. Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował, że wszystkie legitymacje trenerskie, w sumie około 25 tys. cyfrowych dokumentów, będzie dostępnych w aplikacji jeszcze w tym roku.

Cyfrowe dokumenty dla kolejnej grupy Polaków. Kto skorzysta?

Legitymacja PZPN, która wkrótce będzie widoczna w aplikacji mObywatel, będzie obejmować imię, nazwisko, PESEL, zdjęcie, numer dokumentu oraz datę jego ważności. Cyfrowa wersja dokumentu będzie mogła zastąpić jego fizyczny pierwowzór, którym na co dzień posługują się zawodnicy i trenerzy. W ten sposób trenerzy będą mogli szybko udowodnić, że posiadają ważne licencje, a zawodnicy potwierdzić, że są piłkarzami.