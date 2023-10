„Siedzenie to nowe palenie”. Jak praca siedząca wpływa na nasze ciało?

Prezentacja partnera

Przeciętny pracownik etatowy spędza w pozycji siedzącej co najmniej osiem godzin. Lubimy siedzieć także po pracy: na kanapie, za stołem, w samochodzie, w najlepszym wypadku na ławce w parku. Upowszechnienie się pracy zdalnej spowodowało, że wiele osób jeszcze bardziej ograniczyło swoją aktywność fizyczną, a pracę często wykonuje, korzystając z nieergonomicznych mebli i przyjmując nieprawidłową postawę. Te nawyki mają bardzo niekorzystny wpływ na organizm, co nie ogranicza się jedynie do coraz powszechniejszych, bólów kręgosłupa. Na szczęście tej sytuacji można zaradzić, a naszym sprzymierzeńcem w walce o zdrowszy tryb życia może być... nasz pracodawca.

Siedzenie - jak wpływa na nasz ciało?

Spędzanie wielu godzin w pozycji siedzącej i ograniczenie aktywności fizycznej niesie ze sobą wiele negatywnych skutków, które w dłuższym okresie mogą przerodzić się w przykre dolegliwości a nawet poważne choroby.

Oto najczęstsze konsekwencje siedzącego trybu życia: bóle kręgosłupa, bóle barków i karku, osłabienie układu mięśniowo-szkieletowego, a co za tym idzie większe ryzyko kontuzji, zaburzenia krążenia i żylaki, płytki oddech, bóle głowy, problemy z wypróżnianiem, nadwaga i otyłość, nadciśnienie. Długotrwałe siedzenie zaburza też pracę organów wewnętrznych np. trzustki, co w konsekwencji może prowadzić do rozwinięcia się cukrzycy typu 2, niekorzystnie wpływa też na takie procesy jak np. przyswajanie wapnia.

Wielogodzinna praca przed komputerem, w szczególności laptopem, który dodatkowo powoduje pochylanie głowy, skutkuje napięciami w okolicach barków i szyi oraz prowadzi do pojawienia się dolegliwości bólowych nawet u bardzo młodych osób. Na ból kręgosłupa skarży się aż 86 proc. Polaków.

Czy siedzenie to uzależnienie?

Prawda jest brutalna - im dłużej siedzimy, tym trudniej nam wstać. Siedzenie przez wiele godzin w ciągu dnia jest typowe dla współczesnego trybu życia, ale powoduje, że mięśnie ulegają osłabieniu, powstaje uczucie sztywności kręgosłupa i szyi (z czasem prowadzi nawet do zmian zwyrodnieniowych), mięśnie zginające kolana i biodra ulegają skróceniu, więzadła tracą elastyczność. Siedzący tryb życia sprzyja też przybieraniu na wadze. Te zmiany powodują, że jeszcze trudniej jest zmobilizować się do podjęcia aktywności fizycznej, a ryzyko urazów i kontuzji rośnie. I tu koło się zamyka. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Pomóc może przede wszystkim ruch! Jak go wprowadzić, aby sobie pomóc?

Pracuj z głową. Jak radzić sobie w biurze i podczas pracy zdalnej?

Zadbaj o to, by twoje stanowisko pracy było ergonomiczne. Sprawdź ustawienie krzesła i położenie monitora. Staraj się utrzymać prawidłową postawę (nie garb się) i co godzinę rób krótką przerwę. Jeśli masz taką możliwość, wykorzystają ją na mini gimnastykę np. wykonaj krążenia ramion. Jeśli nie, po prostu się przejdź. Siedząc, pamiętaj by od czasu do czasu poruszać stopami i zmienić pozycję ciała.

Wprowadź zmianę. Postaw na ruch!

Nawet tak drobne zmiany nawyków robią różnicę, ale aby naprawdę zadbać o swoje ciało i zapobiegać negatywnym skutkom pracy siedzącej, aktywność fizyczna powinna stać się stałym elementem codziennej rutyny. W dzisiejszych czasach, nie jest to wcale takie trudne! Choć współcześnie praca skłania do przebywania za biurkiem, coraz więcej pracodawców jest świadomych tego, że dobre samopoczucie i kondycja fizyczna pracowników to klucz do sukcesu i włącza do oferty benefitów pracowniczych karty sportowe.

Uczestnictwo w zajęciach sportowych i rekreacyjnych jest też świetną okazją do rozwijania życia towarzyskiego. To sposób, aby poznać nowych przyjaciół, albo spędzić aktywnie ze znajomymi z pracy.

Systematyczność to podstawa!

Abonamenty sportowo-rekreacyjne mają też ogromną zaletę w walce z siedzeniem jako uzależnieniem. Pozwalają na systematyczność i skłaniają do regularności, co jest podstawą dbania o dobrą kondycję i formę fizyczną. Dzięki abonamentowi na stałą dawkę ruchu możemy pozwolić sobie nawet codziennie! Co więcej, szeroka oferta pozwala na wypróbowanie różnych form aktywności, co pozwoli wybrać tę, która najbardziej odpowiada naszym preferencjom. Kto wie może nie tylko pozbędziemy się sztywności w karku, ale i znajdziemy życiową pasję?

Podczas wprowadzania zmian do swojego trybu życia warto zachować rozsądek. Jeśli organizm nie jest przyzwyczajony do intensywnego wysiłku, na początek lepiej wybrać łagodniejsze formy aktywności i mniej intensywne treningi. Regularne ćwiczenia z czasem poprawią nie tylko samopoczucie, ale i możliwości!

PZU Sport to abonament, który umożliwia dostęp do ponad 120 rodzajów aktywności sportowych w 3500 obiektach w całej Polsce. Tak szeroka oferta oznacza, że każdy może znaleźć zajęcia odpowiednie do swojego zaawansowania i stanu zdrowia. Jesteś na początku drogi? Postaw na pilates i basen. Ruch stał się twoją drugą naturą? Wybierz sztuki walki, siłownię lub squash. Do wyboru są też: joga, taniec, fitness, trampoliny czy tenis. Możliwości jest tak wiele, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Biznes społecznie odpowiedzialny. Pracodawcy podejmują wyzwanie!

Społecznie odpowiedzialne firmy dostrzegły zagrożenie, jakim jest rozprzestrzenianie się chorób cywilizacyjnych związanych z siedzącym trybem życia. Zauważyły też, że kondycja psychofizyczna i dobrostan pracowników ma ogromny wpływ na ich wydajność i efektywność. Stąd rosnąca popularność włączania do benefitów pracowniczych takich rozwiązań, jak abonamenty PZU Sport czy innych pakietów poprawiających równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, dostępnych na platformie PZU Benefity. Vouchery do sklepów stacjonarnych i on-line (w tym do sklepów sportowych), bilety do kina i na inne wydarzenia kulturalne, vouchery do parków rozrywki i vouchery turystyczne poprawiają samopoczucie pracowników, a także budują ich motywację i przywiązanie do firmy.

Wspólne uczestniczenie w wydarzeniach sportowych także zyskuje na popularności. Pracownicy mogą w ten sposób nie tylko zadbać o kondycję, ale też poprawić komunikację, współpracę i wzmocnić więzi w firmowej społeczności.

Zresztą PZU sama jest firmą, która daje przykład społecznej odpowiedzialności, promując sport, jako sposób na poprawę zdrowia i jakości życia Polaków. W tym celu wspiera polskich sportowców, wydarzenia sportowe, lokalne kluby sportowe i promuje sport wśród dzieci i młodzieży.

Jednym z przykładów takiego działania jest ogólnopolski program Dobra Drużyna PZU, który zrzesza już ponad 132 tys. młodych zawodników, a którego ambasadorem jest Iga Świątek. Cele programu są szerokie, należy do nich nie tylko propagowanie zdrowego stylu życia, wsparcie i aktywowanie sportu dzieci i młodzieży, również tych z niepełnosprawnościami oraz w mniejszych ośrodkach z ograniczonym dostępem do środków finansowych.

Prezentacja partnera