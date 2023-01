Czytaj też: Polski paszport jednym z najmocniejszych na świecie

Procedura wyrabiania paszportu - jak wygląda?

Rejestr Dokumentów Paszportowych ma funkcjonować na podobnej zasadzie co Rejestr Dowodów Osobistych. Jest to centralny rejestr państwowy, gromadzący informacje między innymi o wnioskach paszportowych czy paszportach. By zalogować się do systemu, potrzebujemy loginu z hasłem do profilu zaufanego. Trzeba też przygotować telefon komórkowy lub e-dowód.

Po zmianach, które weszły w życie 13 listopada 2022 roku, wniosek o paszport może być wypełniany elektronicznie przez urzędnika. Osoba wnioskująca o jego wydanie nie musi już wypełniać wniosku w formie papierowej. Nie ma jednak na razie możliwości samodzielnego składania wniosków online, choć takie zmiany są planowane.