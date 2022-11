Świat znów chce podróżować po pandemii. Nie inaczej jest w Polsce - wycieczki do najdalszych zakątków świata przeżywają prawdziwy renesans

Jak podaje Kiwi.com, w 2022 roku - przy wzroście rezerwacji z Polski, liczba osób wybierających wycieczki międzykontynentalne wzrosła o 240 proc. w porównaniu do 2019 roku i ponad siedmiokrotnie w porównaniu do 2021 roku

Gdzie Polacy będą uciekać przed zimą w 2023 roku? Na liście znalazły się egzotyczne kierunki

4,5 biliona dolarów i 62 miliony miejsc pracy - tyle stracił w pandemicznym 2020 roku sektor turystyki i podróży. Restrykcje i wprowadzanie lockdownów sprawiło, że ludzie zatęsknili za podróżami w odległe zakątki świata.

W 2021 roku straty były nieco mniejsze, a tworząca 10 proc. globalnego PKB branża zaczęła znów zarabiać. Rok temu ucierpiała przede wszystkim turystyka międzynarodowa. Powodem były obawy przed zakażeniem koronawirusem i niepewność podróżowania związana ze zmieniającymi się obostrzeniami.

Cypr oblężony przez turystów

Zdjęcie Cypr po pandemii stał się jednym z najbardziej popularnych kierunków wakacyjnych / 123RF/PICSEL

O tym, że na luzowanie rollercoastera obostrzeń mieszkańcy różnych krajów czekali z utęsknieniem, niech świadczą chociażby dane z marca 2022 roku dotyczące odwiedzin na Cyprze. Na wyspę wybrało się wówczas 128,8 tys. turystów. To o 1362 proc. więcej niż rok wcześniej i o 132 proc. więcej niż w marcu 2020 roku.

Wojna i inflacja, czyli kolejne problemy turystyki

Zdjęcie Polacy chętnie uciekają przed zimą do egzotycznych krajów / Getty Images

W tym roku nowymi zagrożeniami dla turystyki stały się inflacja, jak i obawy związane z napaścią Rosji na Ukrainę. Nie wiadomo też, jak na światowe lotnictwo wpłyną wahania cen na rynku paliw i ograniczenia w ruchu spowodowane konfliktem u naszych wschodnich sąsiadów.

Z przedstawionego we wrześniu 2022 roku raportu Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) wynika, że branża lotnicza najgorszy kryzys wywołany pandemią ma za sobą. Według statystyk, ruch krajowy jest tylko o 13 proc. niższy od rekordowego 2019 roku. Jeśli chodzi o ruch międzynarodowy, w tym roku branża osiągnęła wskaźnik 70 proc. poziomu sprzed pandemii.

- W tym roku globalnie przewoźnicy lotniczy przewiozą około 3 miliardów pasażerów. Do poziomu sprzed pandemii lotnictwo powinno powrócić w 2024 roku -cytuje słowa wiceprezesa IATA Sebastiana Mikosza Informacyjna Agencja Radiowa (IAR).

Jak podaje IAR, w niektórych krajach można zauważyć spory wzrost liczby odprawionych i przewiezionych pasażerów. Za przykład podaje Chiny, które do zagrożenia pandemicznego podchodzą restrykcyjnie.

Do tych krajów Polacy uciekają przed zimą

Zdjęcie Po pandemii ludzie z całego świata znów nabrali apetytu na dalekie podróże / romankosolapov/easyfotostock/Eastnews / East News

O tym, że po pandemii świat chce podróżować, świadczą kolejne badania. Nie inaczej jest w naszym kraju. Polacy w okresie jesienno-zimowym chętnie szukają ucieczki od niskich temperatur i poszukują promieni słońca w często najodleglejszych zakątkach naszego globu. Jeszcze początkiem roku wśród najpopularniejszych egzotycznych kierunków znajdowały się Zanzibar, Malediwy czy Sri Lanka.

Firma travel-tech i wyszukiwarka tanich lotów i podróży Kiwi.com, podzieliła się danymi dotyczącymi dalekich podróży w 2022 roku i planów, jakie mają Polacy na 2023 rok.

W porównaniu do 2019 roku, w 2021 roku nastąpił spadek rezerwacji lotów długodystansowych (oddalonych o ponad 4 tys. km). Jak podaje Kiwi.com, w 2022 roku - przy wzroście rezerwacji z Polski, liczba turystów wybierających wycieczki międzykontynentalne, wzrosła o 240 proc. w porównaniu do 2019 roku i ponad siedmiokrotnie w porównaniu do 2021 roku. Gdzie najczęściej podróżowali Polacy? Na czele znajdowały się kraje takie jak Stany Zjednoczone, Kanada, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Meksyk i Indie.

Serwis sprawdził również, gdzie Polacy będą uciekać przed zimą. W 2023 roku najpopularniejsze kierunki to Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia, Stany Zjednoczone, Wietnam i Malediwy.

Loty do egzotycznych miejsc tańsze niż do tej pory

Zdjęcie Rezerwuj wcześniej, zapłacisz taniej. Średnia cena lotów długodystansowych w tym roku wynosi ok. 516 euro. Według najnowszego raportu osoby, które zarezerwowały już daleką podróż na przyszły rok, zapłaciły mniej - średnio 339 euro / 123RF/PICSEL

Jak wynika z danych, średnia cena lotów długodystansowych w tym roku wynosi ok. 516 euro, czyli ok. 2,5 tys. zł. Kiwi.com podaje, że osoby, które zaplanowały i zarezerwowały daleką podróż na przyszły rok, zapłaciły średnio 339 euro (ok. 1300 zł). Okazuje się, że wcześniejsze planowanie podróży może wyjść nam na dobre - za bilety lotnicze nie zapłacimy fortuny.

Serwis wskazuje, że w tym roku 43 proc. Polaków na egzotycznych wakacjach spędzi od jednego do dwóch tygodni. Z kolei 19 proc. spędzi w wybranym miejscu od 2 do 3 tygodni, a 15 proc. wybrało dłuższy pobyt, który potrwa od 3 tygodni do 2 miesięcy.

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez Kiwi.com, w tym roku ponad jedna trzecia Polaków dokonuje rezerwacji z wyprzedzeniem od 3 tygodni do 2 miesięcy. W 2022 roku prawie co piąty Polak zarezerwował lot międzykontynentalny z mniej niż trzydniowym wyprzedzeniem.

