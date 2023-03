Język kwiatów - znany również jako floriografia - popularność zyskał w XVIII i XIX wieku. Chociaż mamy teraz więcej sposobów komunikowania się, wiadomości przekazywane kwiatami są dziś tak samo znaczące jak kiedyś. Kiedy kobieta dostaje kwiaty od mężczyzny, zwraca przecież uwagę, czy to czerwone róże, czy żółte tulipany. Kwiaciarki pytają, na jaką okazję potrzebujemy bukiet - nie bez powodu. Do tego wszystkiego okazuje się, że każdy z nas ma swój kwiat urodzenia. Wiąże się on z miesiącem, w którym przyszliśmy na świat. Jakie ukryte znaczenie mają poszczególne kwiaty? Sprawdźcie.

Styczniowe kwiaty: goździk i przebiśnieg

Potrzeba naprawdę silnego organizmu, aby mógł zakwitnąć w mroźnych miesiącach zimowych. Goździki są jasnym promykiem w tym ponurym miesiącu. Są jednym z niewielu kwiatów, które mogą kwitnąć w chłodne dni, o ile temperatury pozostają nieco powyżej zera. Goździki symbolizują podziw, miłość i wyróżnienie. Są to piękne i proste kwiaty, cudownie wyglądają samodzielnie i pięknie wypełniają bukiety. Przebiśniegi kwitną również w miesiącach zimowych, od stycznia do marca. Nie daj się zwieść ich delikatności- symbolizują nadzieję i odrodzenie!

Lutowe kwiaty: fiołek i pierwiosnek

Fiołek jest symbolem skromności, wierności i cnoty. W epoce wiktoriańskiej dar fiołków był deklaracją szczerości i lojalności, troski i niezawodności. Drugim kwiatem "patronującym" lutowym urodzinom jest pierwiosnek. Symbolizuje młodą miłość, więc będą świetnym prezentem dla osoby, która powoli staje się dla nas wyjątkowa.

Marcowy kwiat: żonkil

Czy ktoś jest zaskoczony, że to właśnie te wesołe żółte kwiaty reprezentują pierwszy miesiąc wiosny. Te małe pąki słońca symbolizują niezrównaną miłość i służą jako przypomnienie, że słońce zawsze świeci, gdy bliscy są w twoim życiu.

Kwietniowe kwiaty: stokrotka i słodki groszek

Stokrotka symbolizuje czystość, prawdziwą miłość i niewinność. Istnieje pięć popularnych rodzajów stokrotek z płatkami w kolorze od białego do różowego, wokół odważnego żółtego środka. W języku staroangielskim ludzie nazywali stokrotki "okiem dnia", ponieważ płatki zamykały się wokół żółtego centrum w nocy i ponownie otwierały się w ciągu dnia. Stokrotki to wspaniałe kwiaty, które pokazują twoją dozgonną miłość. Słodki groszek natomiast symbolizuje błogą przyjemność. Jest znany ze swojego słodkiego zapachu i jest świetnym sposobem, aby Twój dom pachniał wiosną!

Majowe kwiaty: konwalia i głóg

Konwalia ma wiele delikatnych kwiatów zgrupowanych razem na jednej łodydze. Ten śliczny kwiat oznacza słodycz, pokorę i macierzyństwo. Sprawdzą się szczególnie jako dla mamy. Kwiat głogu jest wyjątkowy. Jest to mały biały lub różowy kwiat. Jednak jego czerwone jagody są czasami używane jako wypełniacze w bukietach, aby dodać koloru i tekstury.

Czerwcowe kwiaty to róża i wiciokrzew

Gdy zaczyna się lato, żaden kwiat nie wyraża lepiej piękna i słodyczy nowego sezonu niż róża. Dostępne w tęczy kolorów, istnieje ponad 100 gatunków róż. Róża jest symbolem oddania i miłości, a różne kolory róż niosą swoje własne znaczenia, od namiętnej miłości (czerwonej) do przyjaźni (żółtej). Kwiaty wiciokrzewu przyciągają motyle, więc posadź je na swoim podwórku (lub podwórku kogoś z czerwcowymi urodzinami), jeśli lubisz kolorowe stworzenia!

Lipcowe kwiaty narodzin to szałwia i lilia wodna

Szałwia występuje w szerokiej gamie żywych kolorów, w tym indygo, fioletu i różu. Różowa symbolizuje zmienność, podczas gdy biała szczęście. Wszystkie pozytywność i miłość. Lilia wodna to wyjątkowy kwiat podobny do lotosu. Symbolizuje czystość lub odrodzenie.

Sierpniowe kwiaty narodzin to mieczyk i mak

Mieczyk jest czasami określany jako lilia ze względu na jego długi, chudy kształt. Ten odważny kwiat można znaleźć w pełnej gamie kolorów, w tym czerwonym, różowym, pomarańczowym, żółtym, fioletowym i białym i jest symbolem siły charakteru, pamięci i szczerości. Mak znany jest z jasnoczerwonego koloru. Mak jest symbolem pamięci, symbolizuje również wyobraźnię.

Wrześniowy kwiat narodzin: aster

Znane również jako gwiaździste lub mroźne kwiaty, astry są symbolem wszechpotężnej miłości, uczucia i mądrości. Astry są dostępne w wielu kolorach, ale najczęściej występują z różowymi, białymi, czerwonymi, fioletowymi lub liliowymi kwiatami.

Październikowy kwiat narodzin to nagietek

Dzięki złotym kwiatom, które pasują do koloru jesiennych liści, nagietek pasuje do tego jesiennego miesiąca. Nagietki symbolizują silną miłość, pasję i kreatywność. Oprócz piękna, nagietki mają również długą tradycję stosowania w medycynie w celu leczenia stanów zapalnych i problemów skórnych.

Listopadowy kwiat: chryzantema

Chryzantema jest jasna i wesoła. Można je znaleźć w szerokiej gamie rozmiarów i kolorów, w tym najczęstszych odmianach różowych, białych, żółtych i czerwonych. Chryzantemy najczęściej symbolizują lojalność i uczciwość, chociaż znaczenia mogą się różnić w zależności od koloru kwiatu.

Grudniowe kwiaty narodzin to narcyz i ostrokrzew

Narcyz jest symbolem dobrych życzeń, nadziei i bogactwa. Ostrokrzew symbolizuje ochronę i obronę. Zamiast tradycyjnego bukietu podaruj wieniec, aby jubilat świętował urodziny przez cały miesiąc!

