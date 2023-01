Znajdują się w każdej parze jeansów. Mało kto wie, jakie mają znaczenie

Spodnie jeansowe to jeden z ulubionych elementów garderoby zarówno kobiet jak i mężczyzn. Znane są od lat, a pomysłodawcą pierwszych na świecie jest Levi Strauss - twórca popularnej marki odzieżowej. W tych na pozór prostych i niewyróżniających się zbytnio spodniach znajduje się jednak jeden element, o którego przeznaczeniu mało kto wie. Chodzi o metalowe nity przy kieszeniach. Oto, do czego służą.

Do czego służą metalowe nity w jeansach?

Każde spodnie jeansowe mają boczne kieszenie, przy których znajdują metalowe nity. Z pozoru wydają się jedynie ozdobą, niemającą funkcji. Jak się jednak okazuje, nity na jeansach miały ogromne znaczenie już w 1872 roku. Wtedy to pewien krawiec z USA - Jacob Davis, celowo zaczął je dodawać do kieszeni w spodniach dla górników.

Miało to na celu wzmocnienie tkanin, które narażone były na uszkodzenia spowodowane wkładaniem do kieszeni ciężkich narzędzi. Swoim pomysłem podzielił się nawet z samym Staussem, który to postanowił zastosować taką samą technikę. Od tego momentu metalowe nity są nieodłącznym elementem każdej pary jeansów.

Malutka kieszonka w jeansach. Do czego służy?

Jeszcze jedną zagadką, mającą swoje historyczne znaczenie jest malutka kieszonka, naszywana obok jednej z bocznych kieszeni. Ona również ma związek z twórcą pierwszych jeansów.

Pierwsze modele Straussa zawierały początkowo dwie kieszenie z przodu i jedną z tyłu, później jednak zdecydował się na drugą z tyłu i dodatkowo malutką z przodu. Dziś nie pełni ona żadnej znaczącej funkcji, jednak przed laty miała konkretne przeznaczenie. Niewielkich rozmiarów kieszonka służyła wówczas do przechowywania zegarka na łańcuszku. Taki gadżet idealnie się do niej mieścił.

