Znalazłeś małą sarnę? Leśnicy opublikowali ważny apel

Opracowanie Natalia Grygny

„Matka Natura najlepiej wie, jak zadbać o młode” – napisali leśnicy w mediach społecznościowych. W trakcie spaceru znalazłeś małą sarnę? Wcale nie oznacza to, że została porzucona przez matkę. Co zrobić w takiej sytuacji? Lasy Państwowe jak co roku wystosowały ważny apel.