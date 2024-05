Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać emeryturę?

Prawo do emerytury przysługuje wszystkim osobom, które osiągnęły wymagany wiek oraz odprowadzały składki ubezpieczeniowe . Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ponadto chcąc ubiegać się o tzw. pełną emeryturę, należy spełnić warunek dotyczący stażu pracy. W przypadku kobiet pełna emerytura może zostać przyznana po udokumentowaniu co najmniej 20 lat stażu pracy. Mężczyźni muszą posiadać co najmniej 25 lat pracy. Co istotne - w tym czasie regularnie muszą być odprowadzane składki ubezpieczeniowe.