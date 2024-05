Kefir to fermentowany napój mleczny o wspaniałych właściwościach. W Polsce doceniamy go również za wyrazisty i lekko kwaskowy smak, dzięki któremu stanowi on doskonały dodatek do wielu dań.



Kefir powstaje poprzez dodanie ziaren kefirowych (utworzonych z zespołów bakterii i drożdży) do pasteryzowanego mleka. To właśnie one inicjują proces fermentacji, wskutek którego powstaje kefir. Co ciekawe, produkt ten można również znaleźć w wersji bezmlecznej — na bazie np. napoju sojowego.