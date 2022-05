Wakacyjny sezon nadchodzi wielkimi krokami, ale wiele osób już planuje podróże krajowe i zagraniczne. Głos w sprawie wakacyjnych wyjazdów zabrał Wojciech Glanc. Znany jasnowidz na łamach portalu Pomponik.pl podzielił się przerażającą wizją i zachęca, by Polacy na wakacje wybrali się w czerwcu i lipcu. Dlaczego właśnie wtedy? Jasnowidz twierdzi, że potem może być już stanowczo za późno...

Szokująca wizja Wojciecha Glanca

Wojciech Glanc to znany konsultant tarota i hipnotyzer. Przed laty wziął udział w reality show "Big Brother", pojawił się również w show "Mam Talent". Jako jasnowidz, regulanie dzieli się z internautami swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości.

Swoje najnowsze wizje ujawnił w portalu Pomponik. Glanc namawia Polaków, aby zaplanowali urlop na przełomie czerwca i lipca. W sierpniu czeka nas ogromna podwyżka cen i wielu Polaków na wypoczynek po prostu nie będzie stać.

- Czerwiec i lipiec to ostatnie miesiące na wyjazd wakacyjny. Później odczujemy potworną drożyznę. Lipiec będzie miesiącem przełomowym, który bardzo nas zaskoczy i zaszokuje. Korzystajcie teraz z życia, bo za tydzień, dwa może to być już niemożliwe. Nie mamy gwarancji kolejnego dnia - mówi w rozmowie z portalem Pomponik Wojciech Glanc.

Wojciech Glanc: "Trzymajcie się od tego kraju z daleka"

To jednak nie koniec złych wieści. Glanc uważa, że w sierpniu powróci nowa epidemia, nastąpi wzrost nowych zakażeń. Przyznał, że będzie to "miesiąc płaczu i bólu". Jasnowidz wskazał również kraje, które podczas wakacyjnych podróży należy omijać szerokim łukiem. Chodzi o państwa graniczące z Ukrainą, a zwłaszcza Mołdawię.

- To piękny kraj, sam bym tam pojechał, ale pojawia mi się wewnętrzny opór, ostrzeżenie, czerwona lampka, żeby trzymać się od tego kraju z daleka - zdradził Pomponikowi.

Glanc uważa, że w tym roku wielu Polaków będzie musiało zmagać się z biedą, a ostatnie 3 miesiące 2022 roku będą dla wielu ludzi trudne do przeżycia.

- Widzę domy, ciemno w oknach, wiem, że jest tam w środku zimno. Niedogrzane mieszkania, bez prądu i gazu. Będzie to dotyczyło wielu z nas - opowiada na łamach Pomponika Glanc.

Znany jasnowidz przyznał, że niepokoi go również sytuacja na Białorusi. Jego zdaniem szykuje się tam rewolucja.

- To tylko kwestia czasu, myślę, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Czeka nas na pewno kolejna fala uchodźców, ale nie potrafię określić, skąd przyjdą. To nastąpi po wakacjach - przyznał znany jasnowidz.

