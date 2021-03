Znicestwienie Polski według ks. Józefa Tischnera

Ks. Józef Tischner miał w sobie niezwykły dar przyciągania ludzi. Dla wielu z nich stał się życiowym przewodnikiem. Przez swoje teksty nadal uczy nas patrzenia na świat, w którym sprzeczności nie znikają, ale mogą się harmonizować. Skłania do refleksji nad tym, co jest naprawdę ważne. Przekonuje, dlaczego należy dbać o wolność i jak z niej mądrze korzystać. Przeczytaj fragment książki "Ks. Józef Tischner. To co najważniejsze" z komentarzami Wojciecha Bonowicza.

Zdjęcie Ksiądz Józef Tischner w latach 90. /Karol Mikula/Wprost /East News

Tischner napisał wiele artykułów poświęconych Polsce i polskości. Jeszcze w latach siedemdziesiątych mówił o sobie: "Wybrałem, aby być ciasnym i tępym filozofem Sarmatów. Staram się im wymyślać i dobrze im radzić. Na szczęście niezbyt mnie słuchają, więc i wina moja nie będzie zbyt wielka". Napisany pod koniec życia obszerny esej Znicestwienie Polski to jakby podsumowanie publicystyki na ten temat. (...)



W czasach komunizmu temat Polski i polskości wracał do nas jak echo po każdym wybuchu społecznym. Ukazywały się tematyczne numery "Znaku", były artykuły w "Tygodniku Powszechnym". Sprawa należała do tych, które ma się we krwi. Wybuchy społeczne - czasem wielkie, a czasem małe, takie, o których nikt już dziś nie pamięta - kończyły się niezmiennie pytaniem: co będzie z Polską i jej polskością? Aby znaleźć na to odpowiedź, trzeba było jednak postawić nowe pytanie: czym jest polskość?

We wszystkich, skądinąd bardzo różnorodnych, rozważaniach powtarzał się ten sam motyw: polskość domaga się refleksji krytycznej. Inne wyzwania stały przed polskością w czasach rozbiorów, a inne po odzyskaniu niepodległości; inne w czasie okupacji, a inne w dniach Października, podczas wydarzeń marcowych i krwawych wydarzeń na Wybrzeżu; inne wyzwania stoją dziś i będą stać jutro. Ale nie tylko czas różnicował sens wyzwań - czyniła to również sytuacja społeczna wyzwanych. Czego innego "domaga się Polska" od studenta, od chłopa i robotnika, czego innego od inżyniera, pisarza, filozofa. Z krytyki i afirmacji polskiego stanu ducha, jakie się dokonywały, rodził się wniosek: polskość jest przede wszystkim zjawiskiem etycznym - Norwidowskim "moralnym zjednoczeniem". Kto ma udział w polskości, ten ma udział w "substancji etycznej". Wszystko inne jest wtórne i jakby mniej ważne. (...)

Połączalności siła

Kluczem do rozumienia istoty narodu-ojczyzny (dwa te pojęcia u Norwida często się na siebie nakładają) są słowa: "połączalności siła". Czytamy: "naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi łączy (...) i ta połączalności siła nie jest wcale żadnym ustępstwem, a tym bardziej uszczerbkiem, ale owszem, przymiotem zupełności charakteru i własnością dodatnią". Tak bowiem się dzieje, że "osobistość na samotność wydalona nie jest jeszcze pełną, i dopiero przez obcowanie z osobistościami innymi wydojrzewa na właściwą istotność".

Norwid zdecydowanie wykracza poza etniczne pojęcie narodu. Narody zamknięte, pielęgnujące w sobie świadomość własnej "inności", wywyższające się poprzez poniżanie innych, nie są narodami "dojrzałymi". Brakuje im spojrzenia obiektywizującego - spojrzenia z zewnątrz, brakuje samokrytycyzmu. "Wydalone na samotność" słabną, ponieważ pozbawiają się "siły połączalności", czyli zdolności do dialogu z innymi. Norwid jest bodaj pierwszym u nas konsekwentnym przedstawicielem koncepcji ojczyzny-narodu jako rzeczywistości dialogicznej. Cały jego spór ze współczesnym mu pojmowaniem polskości jest wynikiem krytyki monologicznego ujęcia narodu - ujęcia, wedle którego, aby Polak był Polakiem, powinien tylko z Polakiem obcować.

Jeśli polskość posiada naturę dialogiczną, a nie monologiczną, to znaczy, że "inny" - Żyd, Niemiec, Ukrainiec, Rosjanin - nie dołącza się do niej jako czysto zewnętrzna przypadłość, ale stanowi jej rdzeń. Aby Polak był Polakiem, potrzebuje "innego" jako partnera dialogu. Świadomość tożsamości rośnie w ludziach w miarę, jak tożsamość ta jest uznawana i podziwiana przez "innych" (dobrą, choć tylko częściową ilustracją tej prawdy może być najnowszy rozwój ruchu regionalnego na Podhalu; otwarcie granic, a nawet emigracja do Stanów nie zabiły tego ruchu, lecz na nowo go uskrzydliły). W oczach "innych" odkrywa się siebie - własną wartość i godność własnej kultury. Wtedy też ten "inny" nie jest już "obcym", którego trzeba poniżać, ale częścią własnej tożsamości, własnej "substancji etycznej". Oczywiście, aby wartości zostały przez innych uznane, muszą już wcześniej być wartościami. Człowiek, który nie zadba o to, żeby być nosicielem wartości, rzeczywiście skazuje siebie na "znicestwienie".

Wartością podstawową, o którą toczył bój Polak minionego stulecia, była wolność. Także wolność może być ujmowana dwojako: monologicznie i dialogicznie. Nie miejsce tu i nie czas, by robić przegląd "liberalizmów monologicznych", jakie pojawiały się wówczas w Europie. Ale hasłem polskich ruchów niepodległościowych było: "Za naszą wolność i waszą". Polacy byli liberałami, mieli w Europie taką opinię, ale ich liberalizm miał jednak własną twarz. Liberalizm dialogiczny od monologicznego dzieli przepaść. Wychodzi się z głębokiego przeświadczenia, że "moja" wolność nigdy nie będzie wolnością dojrzałą bez wolności "innego". Wolność należy do takich wartości, które musi się dzielić z innymi. Wolność "wydojrzewa", przechodząc najpierw od Ja do Ty, potem od Ty do Ja, a następnie od Ty i Ja do My. Zwieńczeniem wolności jest My. Wolność nie ma w sobie nic z egoizmu, indywidualizmu i subiektywizmu. Wręcz przeciwnie, przynależy ona wprost do "substancji etycznej" człowieka i jego wspólnoty. Jak można wymagać od ludzi wierności dla wartości, jeśli się nie uzna, że są wolni? Dopiero za taką wolność - "naszą i waszą" - można poświęcić życie. Któż by kiedy umierał za wolność "monady bez okien"?

Norwid był także jednym z nielicznych, którzy rozpatry­wali wówczas polską "substancję etyczną" poprzez pryzmat pracy. O pracy mówił, że jest "czynnym myśleniem". Pięknie ją porządkował: na dole piramidy pracy chłopak rozwożący nawóz na roli, a u jej szczytu "rzemiosło artysty" jak jakaś "modlitwa anioła". W określeniu "czynne myślenie" akcent raz pada na czynność, a raz na myślenie. Myślenie stało się perspektywą jutrzejszego rozwoju pracy. Coraz mniej było w pracy "potu rąk", a coraz więcej "potu czoła". Także praca miała znaczenie etyczne. To przede wszystkim ona miała się stać ucieleśnieniem "połączalności siły" - siły, która nie tylko łączy wieś z miastem, ale również narody z narodami. Praca jednoczy. Jednoczy, bo łączy rozdzielone części w organiczne całości, i stwarza okazję do powstania społecznej wdzięczności. Owoc pracy jest owocem dla ludzi. Im lepsza praca, tym większa wdzięczność.

Wszystkie te proste prawdy nabierały w czasach socjalizmu szczególnej wartości. Słyszeliśmy, że "polska praca jest chora". Bawiliśmy się dowcipami: "Co to jest, stoi przy drodze i nie kopie? - Polski automat do kopania w tyłek". Ale nasz śmiech był śmiechem przez łzy. Choroba pracy polegała na tym, że praca nie łączyła, ale dzieliła ludzi. Przede wszystkim jednak uniemożliwiała wdzięczność. Jej miejsce zajmowała pospolita złość - złość na planowanie, na kooperantów, na władzę, a w końcu złość na najbliższych z powodu lepszego miejsca, jakie udało im się zająć w kolejce po cukier. (...)