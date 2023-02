Spis treści: 01 Co się wydarzyło? Matka karmiła go piersią w toalecie!

Co się wydarzyło? Matka karmiła go piersią w toalecie!

Georgia Mitchell w swoim podcaście opowiedziała o szokującym incydencie, który miał zajść na jednym ze ślubów. Makijażystka panny młodej zaobserwowała pewną sytuację, która miała miejsce podczas świadczonej usługi kosmetycznej. “Przygotowywałam pannę młodą i nigdy nie zgadniesz, co się stało. Panna młoda musiała iść do toalety tuż przed ceremonią. Weszła do toalety i to, co zobaczyła, wystarczyłoby, by zakończyć wesele" - mówiła makijażystka. Narzeczona przyłapała przyszłego męża z matką. Ta karmiła go piersią! To musiał być istny szok dla panny młodej.

Panna młoda odwołała ślub? Internauci są oburzeni

Jak się okazuje, panna młoda nie odwołała ślubu i postanowiła wybaczyć narzeczonemu. Wywołało to niemałą kontrowersję wśród internautów, którzy nie szczędzili sobie żartobliwych komentarzy. Mężczyzna prawdopodobnie był karmiony przez matkę od urodzenia, gdyż to jedyne logiczne wyjaśnienie na to, dlaczego starsza kobieta wciąż produkuje mleko.

Czy karmienie mlekiem matki osób dorosłych jest szkodliwe?

Bez wątpienia mleko matki jest najlepszym pokarmem dla niemowląt. Jednak jak to jest w przypadku osób dorosłych? Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych kobiece mleko przez niektórych uważane jest za fenomenalną odżywkę dla sportowców, gdyż jest to wartościowe źródło białka, które ma zwiększać efekty ćwiczeń siłowych.

