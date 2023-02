Podlewaj tym zamiokulkasa raz w miesiącu. Nowych liści będzie co niemiara!

Jedną z pierwszych przeszkód, która może stanąć na drodze do zawarcia małżeństwa w kościele jest wiek osób, które chcą przyjąć sakrament. Według prawa kanonicznego mężczyzna nie może zawrzeć małżeństwa przed ukończeniem 16. roku życia, a kobieta przed ukończeniem 14. roku.

Ślubu kościelnego nie otrzymają także osoby, które są spokrewnione w linii prostej. Chodzi o relację ojciec - córka, matka - syn i brat - siostra. Osoby spokrewnione w linii bocznej trzeciego i czwartego stopnia mogą natomiast uzyskać dyspensę.

Te osoby nie otrzymają ślubu kościelnego. Prawo kanoniczne mówi jasno!

Z odmową otrzymania ślubu kościelnego muszą się także liczyć osoby, które nie przyjęły wcześniejszych sakramentów, czyli nie zostały ochrzczone, nie przystąpiły do pierwszej komunii świętej oraz nie mają sakramentu bierzmowania. Nie jest to jednak duży problem, bo mogą te sakramenty otrzymać i rozpocząć przygotowania do ślubu.

Ślubu kościelnego nie otrzymają także oczywiście osoby pozostające już w związku małżeńskim i odmawiające uczestnictwa w obowiązkowych naukach przedmałżeńskich.

Według prawa kanonicznego, nikogo nie można także przymusić do małżeństwa, zastraszać lub, co gorsze, uprowadzić:

nie może być ważnie zawarte małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą uprowadzoną lub choćby przetrzymywaną z zamiarem zawarcia z nią małżeństwa, chyba że później kobieta uwolniona od porywającego mężczyzny oraz znajdując się w miejscu bezpiecznym i wolnym sama swobodnie wybierze to małżeństwo

- mówi prawo.

Ślubu kościelnego nie otrzyma także osoba, która przyjęła święcenia oraz ten, „kto ze względu na zawarcie małżeństwa z określoną osobą zadaje śmierć jej współmałżonkowi lub własnemu".

